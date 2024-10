La Xunta confirma su compromiso con Vilanova para nuevas acciones de empleo

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, mantuvieron una reunión esta viernes con el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, con motivo de avanzar en la colaboración entre la Xunta y este ayuntamiento en materia de empleo.



En ese sentido, se abordó la herramienta de los talleres de empleo como estratégica para incrementar las oportunidades laborales de los vecinos del entorno.



En concreto, se destacó el apoyo del gobierno gallego al taller dual Hostelería Mar de Santiago IV, que recibió una ayuda de cerca de 412.000 euros en el marco de la convocatoria de este año. Una acción con una veintena de personas participantes que recibirán formación durante nueve meses al tiempo que desempeñan un trabajo remunerado y que se centrará en los servicios de cocina, restaurante, bar y cafetería.



En el encuentro, se puso de manifiesto que iniciativas como esta “contribúen de xeito decidido a dar soporte, neste caso, a un sector servizos con alta demanda de man de obra na comarca do Salnés, confirmando que este tipo de obradoiros son especificamente deseñados para atender as necesidades do tecido produtivo de cada contorna”, valoran desde la Consellería.



De este modo, tras la formación recibida, los participantes cuentan con mejores opciones para su inserción laboral en empresas de la zona, concluyeron desde la Xunta.