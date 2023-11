La Xunta da pasos para saldar la vieja demanda de ampliación del CEIP San Tomé de Cambados

La Consellería de Educación está dando los pasos previos para valorar la ampliación del CEIP San Tomé, una demanda que lleva una década sobre la mesa y que incluso llegó a tener un proyecto de construcción de un nuevo edificio. Actualmente, la falta de espacio ha llevado a convertir la biblioteca en aula y, en ocasiones, hay necesidad de usar el comedor como tal.



El conselleiro Román Rodríguez explicó ayer que son conscientes de la “carencia” en un colegio con una “carga significativa de alumnado” –roza los 400– y reconoció que es obligado que el servicio de biblioteca cuente con su propio espacio –ahora se distribuye en estanterías por los pasillos y otras zonas–. De hecho, avanzó que están “ultimando a documentación técnica”, como son las previsiones demográficas a medio plazo de Cambados, que “é dos poucos concellos con certa estabilidade”, y los informes de Inspección y cuestiones urbanísticas a abordar con el Ayuntamiento. Advirtió que será determinante para elaborar un proyecto y sacarlo a licitación, pero “esperamos que sexa favorable”. No obstante, en anteriores reuniones con la dirección se le trasladó que ya no se valora la construcción de un nuevo edificio si no que se aprovecharía un bajocubierta.



Según Rodríguez, los fondos saldrían de la partida genérica de Educación para infraestructuras y de ahí que no aparezca especificado en el Orzamento de la Xunta para 2024.

"Polo Creativo", innovación educativa

El conselleiro visitó el centro de Infantil y Primaria de Cambados para ver “in situ” el trabajo realizado a través de la iniciativa “innovadora” “Polo Creativo”, en la que el alumnado y el profesorado –previa formación– disponen de equipos “de última xeración” para ampliar las competencias tecnológicas de los escolares, “misturando os coñecementos STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) coa creatividade”. Las dotaciones consisten en impresoras 3D, kits de electrónica y robótica, tablets, juegos de construcción, sistemas de iluminación y grabación de audio, así como equipos de plastificado y corte y de pequeña maquinaria y herramientas.



El titular de Educación explicó que este programa “axuda a estimular “o coñecemento e dá a oportunidade de que, dende moi novos, estean en contacto con tecnoloxías coas que se van atopar ao longo da súa vida”. El director del San Tomé, Manuel Felpeto, detalló que aprovechan estos recursos para “complementar os contidos curriculares e que despois o alumnado vexa a relación que hai entre eles e a vida cotiá. Son cuestións que xa están presentes no día a día, pero en papel queda un pouco curto”.



“Polo Creativo” también está implantado en los colegios de Corvillón, Castrelo y el Enrique Barreiro y en el IES Cabanillas, así como en otros 200 centros gallegos, pero “tras os bos resultados”, la Consellería de Educación lo extenderá “ao cen por cen”, más de 1.200. La inversión prevista es de 19 millones de euros.

En la visita también estuvieron presentes otras autoridades provinciales y municipales, como el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Educación, Liso González.