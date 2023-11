La Xunta descarta la compra del asilo de Cambados: reprocha a Lago que no se acogiera a un plan de ayudas para residencias

El Concello de Cambados aún tiene pendientes reuniones con la Xunta para solicitarle la compra del asilo de las Hermanas de los Ancianitos Desamparados puesto a la venta por 4 millones, pero ayer en el Parlamento, la conselleira de Política Social, Fabiola García, lo descartó, aunque de manera indirecta. Le reprochó al alcalde, Samuel Lago, que no solicitara las ayudas creadas el año pasado por un convenio marco con la Fegamp y, mediante las cuales, los concellos pueden conseguir financiación para construir infraestructuras de atención a mayores, incluyendo residencias –en este caso puede llegar a los 1,2 millones de euros–. “O alcalde non se interesou por esta orde de axudas e agora é o primeiro en reclamar que a Xunta asuma a compra dun pazo”, expuso la conselleira en respuesta a preguntas del PSOE y del BNG sobre si va a comprarlo por su valor patrimonial, pero sobre todo para mantener la labor asistencial en la localidad.



Después de hacer un repaso en positivo por las medidas de su departamento en dependencia, García insistió en su argumento, haciendo referencia a la compra en Rianxo de un inmueble similar para un centro de día: “Nós creamos recursos e vostedes compran pazos”. Asimismo añadió que el gobierno apoyará a las entidades sociales y ayuntamientos que “se impliquen”, pero “non imos apoiar ao Concello de Cambados porque non solicitou axudas desa orde de 18 millóns de euros” y “agora di que facía falta”. Es más, indicó que “non é responsabilidade da Xunta controlar que os alcaldes soliciten axudas”.



Respuesta “lamentable”

Los diputados Julio Torrado (PSOE) y Montse Prado (BNG) mostraron su malestar, calificando la respuesta de la conselleira de “lamentable” y “sangrante” y también de poco clara, aunque concluyeron que “non vai mover un só dedo por manter operativas as 70 prazas de Cambados”, expuso la nacionalista. Además, Prado acusó a la conselleira de tener “pouca vergoña” y de “darlle a volta a tortilla. A Xunta é quen ten os recursos, as competencias e a responsabilidade”, sentenció. El socialista se expresó de un modo similar y también le reprochó que “non conteste nin ao teléfono nin as correos” del regidor cambadés.

El alcalde cambadés en O Hórreo, a donde se trasladó para ver la sesión | CEDIDA



Lago, que siguió el Pleno en O Hórreo, calificó de “chocante” el argumento de las ayudas, quejándose de falta de contestación a sus peticiones para abordar el asunto, incluyendo una carta remitida al presidente de la Xunta. Pero sobre todo, acusó a Alfonso Rueda de “maltratar e discriminar a Cambados porque non está de alcaldesa quen el quería –en referencia a la popular Sabela Fole–”. Es más, aseguró que sucede con todo trato que involucra al gobierno gallego y nombró el plan especial de Portos, la desafectación de terrenos portuarios “e moitos investimentos que non se fan”.



Asimismo considera que las palabras de Fabiola García “desmontan” la propuesta de los populares cambadeses, es decir, que sea la administración local quien adquiera el Pazo de Montesacro para que sea de titularidad municipal, utilizando fondos propios o a través de un crédito y gestionando también ayudas de otras entidades, y que sea después cuando gestione ante la autonómica su funcionamiento como residencia.

El PP cambadés lo considera una muestra de "falso interese"

Así lo repetía ayer su portavoz, Sabela Fole, quien también se sumó a las acusaciones de la conselleira por las ayudas. De hecho, defiende que esto demuestra que el cuatripartito tiene un “falso interese” por mantener la residencia y todo lo hecho hasta ahora es “postureo” y “maquillaxe (...) facendo ver que fan pero sen avance ningún” porque “non teñen capacidade para liderar unha operación desta envergadura”, declaró.