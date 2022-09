La Xunta empieza a abrir viales en la parcelaria de Tremoedo: “Por fin vemos el final tras 20 años”

La Consellería de Medio Rural ha iniciado la primera fase de apertura de viales secundarios de la parcelaria de Tremoedo, en Vilanova, que resultará en un total de 42 pistas, con casi siete kilómetros de recorrido, y que acerca la entrega de las nuevas parcelas de la concentración a su fin, tras dos décadas vigente. La inversión asciende a 480.000 euros y está con la redacción de la segunda para poder ejecutarla en 2023.



El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, supervisó ayer el comienzo de las obras junto otras autoridades provinciales y locales, como el alcalde, Gonzalo Durán, quien puso de manifiesto la larga espera de la parroquia por el culmen de esta parcelaria. “Después de lo que llevamos esperando, 20 años, que se dice pronto, por fin vamos a ver el final. Dicen que sobre las navidades, a ver si es cierto, porque la gente está deseando y creemos que esto ayudará a que se trabaje mucho más”, declaró.









Pasos





No obstante, la entrega provisional de las parcelas resultantes no se producirá hasta que la red viaria esté ejecutada y se coloquen los marcos de delimitación, pero sobre todo es necesario resolver las alegaciones. López recordó que se interpusieron 86 recursos de alzada contra el acuerdo de reparto provisional y “por lei, se superan o 6 % non se pode avanzar máis na fase administrativa ata que se resolvan e isto ralentiza o proceso”, argumentó. Con todo, avanzó que ya fueron informadas por el servicio provincial y están en manos de la dirección xeral para dictaminarlas.



Y en cuanto a los caminos, detalló que Medio Rural está redactando la segunda fase para abrir 23 viales con una longitud de 4,4 kilómetros y un presupuesto estimado de 350.000 euros, pero primero tiene que someterse a informes y autorizaciones preceptivas, así que prevén su ejecución a partir de 2023.









Ampliar el vial Deiro-András





La primera, que empezó ayer, estará lista a finales de año y resultará en 42 caminos con longitudes que van desde los 30 a los 539 metros con un total de casi siete kilómetros. Todos tendrán material seleccionado de cantera en el firme y dispondrán de una anchura media de tres metros, excepto el que comunica Oubiña con el polígono cambadés de Siete Pías, que llegará hasta los ocho. Además, Durán anunció que aprovecharán una de estas arterias de la parcelaria para seguir ampliando el ancho de la pista que une Deiro con András.



El delegado territorial también recordó que la Xunta ha invertido hasta la fecha 3,1 millones de euros en este proceso de reestructuración de tierras, que beneficia a 1.136 propietarios y reagrupará una superficie de 419 hectáreas, empleada básicamente para vid y el sector del vino, y que resultará en 2.030 nuevas parcelas. También lo calificó como “vital” para esta zona y quiso reconocer el trabajo de Durán y su equipo, y sobre todo el del concejal de la parroquia, Adrián Baños, por “asumir as queixas e logo trasladalas”.