La Xunta hace efectiva la entrega de las 22 banderas azules de las playas arousanas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo efectiva ayer la entrega de las banderas azules a las 22 playas de la Ría de Arousa, además de los cuatro puertos deportivos y dos centros azules. El acto, celebrado en Marín, volvió a tener como protagonista a Sanxenxo, que es líder a nivel nacional en número de distintivos con 17 arenales con este reconocimiento.



Así, las enseñas concedidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), ondearán en las playas sanxenxinas de A Lapa, Area de Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Espiñeiro, Foxos, Major, Montalvo, A Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar. En Vilagarcía obtienen el reconocimiento Compostela y O Campanario, mientras que en A Illa lo hacen Area da Secada y Bao. Al otro lado de la ría, la playa ribeirense de Coroso completa la lista.



Además, el puerto deportivo Juan Carlos I, el C.N. de Portonovo, el Real Club Náutico de Sanxenxo, el centro de Interpretación A Telleira, el club Náutico de Boiro y el Centro de Interpretación da Conserva de A Illa son los otros espacios que cuentan con bandera azul.



En el acto, Rueda destacó que los 166 distintivos que suma Galicia “son un premio ao compromiso da Comunidade co seu patrimonio natural e un recoñecemento á súa aposta polo turismo sustentable e de calidade”.



En esta línea, el presidente agradeció a todos los agentes implicados su contribución para “acadar este novo éxito ambiental. Non é fácil xestionar cada ano un aluvión de visitantes co rigor e a calidade da que facedes gala”.