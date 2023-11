La Xunta invierte 1,2 millones de euros en O Salnés para la mejora de las infraestructuras turísticas

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el Hotel Carlos I Silgar que fue uno de los establecimientos beneficiados de una ayuda de cerca de 40.000 euros de la Xunta para mejorar sus infraestructuras. Cerca de 150 empresas en Galicia, entre los establecimientos de alojamiento y los de restauración, recibieron esta línea de ayudas que dejaron en la comarca de O Salnés más de 1.2 millones de euros.



En concreto, el hotel sanxenxino utilizó la aportación de la Xunta para reformar 35 habitaciones y para sustituir alguna maquinaria obsoleta de su spa. En este sentido, el delegado territorial se mostró impresionado por los resultados obtenidos y destacó el compromiso de la Xunta “cun sector tan importante como este, que supón o 12 % do PIB galego”. Además, Reguera aseguró que “dende a Xunta seguiremos escoitando aos empresarios e traballadores para coñecer as súas necesidades e propoñer as mellores solucións”.



Entre estas soluciones se encuentran las ayudas para la digitalización del sector turístico, gracias a las cuales el Hotel Carlos I Silgar recibió una segunda aportación de 12.000 euros. Esta inversión fue utilizada para mejorar su posicionamiento web a través de campañas de SEO y SEM y en la profesionalización de sus redes sociales. En total, el gobierno autonómico invertirá más de 250.000 euros en O Salnés de los 1,5 millones de euros destinados la esta iniciativa en toda Galicia.



Desde la dirección del Hotel Carlos I Silgar aseguran que ya notan los resultados de estas medidas y que el punto clave fue invertir para lograr una mejor posición en los principales portales de reserva online.



Por su parte, el delegado territorial recordó que estas ayudas permiten a muchos establecimientos dar un salto cualitativo y cuantitativo, atrayendo a una mayor clientela y “afinando os esforzos en comunicación para chegar especialmente a aquelas persoas que son máis susceptibles de estar buscando os servizos que ofrecen”.



Estas ayudas beneficiaron a un total de 95 establecimientos en la provincia de Pontevedra entre hoteles; agencias de viajes; complejos de turismo rural; apartamentos turísticos; campings y establecimientos de restauración.

Durante la visita hubo tiempo también para recordar el buen resultado que tuvieron los Bonos Turismo de la Xunta y que están facilitando la desestacionalización del sector “especialmente nos territorios que despois dunha época estival moi intensa teñen máis dificultades para manterse abertos durante o inverno”, señaló Reguera.