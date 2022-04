La Xunta lanza la nueva edición del Bono turístico en la que O Salnés destaca en participación

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, presentó ayer la nueva convocatoria del Bono Turístico “QuedamosEnGalicia22” en una visita al Gran Talaso Hotel de Sanxenxo, que recibió casi 300 tarjetas de este bono el pasado año, ocupando el 12º puesto en toda Galicia y el 6º en la provincia de Pontevedra con una facturación global de 68.254 euros. Sanxenxo fue, de hecho, el ayuntamiento gallego donde más gasto se hizo con esta iniciativa en la edición anterior, con casi un millón de euros.



En su visita estuvo acompañado por el alcalde Telmo Martín; el director del hotel, Óscar Fontán; el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal; y el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez.



“Chegamos á terceira edición do exitoso bono turístico con moita forza, xa que posiblemente esteamos no primeiro ano no que non haxa restricións pola pandemia e porque todos temos moitas gañas de saír e moitas gañas de Galicia. Por iso xa estamos apurando todas as cuestións administrativas para que, dende o mes de maio, comecemos a beneficiarnos desta iniciativa e a dinamizar e colaborar co noso potente sector turístico fóra das datas de tempada alta”, explicó el representante autonómico.



Por lo demás, Luis López reveló que ya hay 826 establecimientos de toda Galicia adheridos a esta campaña turística y que 286 pertenecen a la provincia de Pontevedra, aunque la cifra se irá incrementando porque el plazo de participación permanecerá abierto. Asimismo, recalcó la fuerza “y peso turístico” de la comarca de O Salnés, con 122 establecimientos, y del Concello de Sanxenxo, que ya tiene 59 y lidera la participación en toda Galicia. En la comarca arousana, también tienen confirmada su adhesión al bono turístico 25 locales de O Grove, 13 de Vilagarcía, 7 de Vilanova, 7 de Cambados, 6 de Meaño, 3 de Meis, 1 de Ribadumia y 1 de A Illa.