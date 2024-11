La Xunta mejora los baños del CEIP Torre, pero el alcalde no baja la guardia: “Queda moito por facer”

La Consellería de Educación ha iniciado obras de reforma y renovación de los baños del llamado pabellón de Quinto del colegio Torre-Illa. Se trata de una de las demandas del centro que había trasladado a la Xunta tanto la comunidad educativa como el Ayuntamiento.



No obstante, el alcalde, el socialista Luis Arosa, no baja la guardia. Ayer celebraba que el gobierno gallego atendiese esta reivindicación, pero también señaló que “aínda queda moito por facer”. Eso sí, “agradezo que vaian atendendo as miñas plegarias”, declaró.



Tareas pendientes

En el edificio, lamenta el regidor, siguen existiendo humedades, así como problemas de falta de accesibilidad. Otros de los inmuebles que componen el recinto educativo “seguen a ter un tellado de amianto e humidades”, además de adolecer de un aislamiento “en condicións”. Por su parte, el Concello de A Illa se encarga de realizar algunas otras mejoras. “Estes días estivemos retocando un pouquiño, porque o tellado de panel sándwich estaba un pouco afectado, con algunha pingueira. Coido que, en principio, con isto que fixemos, quedaría solucionado”.



La Xunta de Galicia ya había asegurado la zona del pozo, una de las mayores urgencias, por seguridad. Ahora “agardamos por fin ter uns baños en condicións”.



Arosa sigue reclamando, además, la recuperación de las antiguas casas de los profesores, que se podrían utilizar “para o comedor escolar e unha sala de usos múltiples” para centro y ANPA.