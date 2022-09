La Xunta pide más detalles para buscar las antiguas escaleras de San Benito

La Dirección Xeral de Patrimonio ha requerido al Concello más documentación para poder autorizar los sondeos arqueológicos con los que pretende encontrar y reconstruir la antigua escalera sur de la iglesia de San Benito de Fefiñáns, que desapareció con una reforma realizada hace 52 años y que sospecha está enterrada bajo el atrio. Ya ha respondido y esperar recibir pronto el permiso para iniciar los trabajos antes de que entre el invierno.



La búsqueda forma parte del proyecto de urbanización de la histórica plaza para mejorar su condición de peatonal, pero tras una reunión con la Xunta se acordó ejecutar ambas actuaciones por separado. El concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, explica que en caso de no hallar los escalones, “só se farían o resto dos traballos porque o noso obxectivo é restaurar as escaleiras orixinais non facer unhas novas”.





Para saber si se encuentran bajo el atrio, como se sospecha, es preciso realizar unos sondeos arqueológicos. El departamento autonómico ha solicitado más detalles sobre el bien, la metodología de la intervención, la catalogación, etc. Y el pasado lunes, el Concello remitió un nuevo informe firmado por el arqueólogo encargado, Antonio Castro.









Entre ocho y nueve peldaños





En la documentación explica que se pretenden realizar dos sondeos manuales, uno de la posible cabecera, es decir, bajo el suelo del atrio del templo, y otro junto a los pies del muro, en el tramo que ahora ocupa el lugar de la escalera y donde empezaría el primer peldaño. También le indica que, a la vista de la documentación consultada, entre la que hay fotografías y testimonios vecinales, tendría entre ocho y nueve escalones. A la escalinata se accedía de frente desde Rúa Real y era el acceso a la iglesia más utilizado por los vecinos, pero el Ministerio de Vivienda la modificó en 1970 como parte de un proyecto de actuaciones de ordenación en ciudades de interés artístico nacional que incluyó la reforma de toda la Praza de Fefiñáns. El objetivo era facilitar el acceso mediante las entradas actuales y también el paso de los vehículos, que estaba permitido hasta hace nada, un par de años. También fue en ese momento cuando se colocó el actual empedrado de la histórica explanada y que “resultou ser un excelente aliado do tempo, xa que envelleceu con moita nobreza”, según el proyecto municipal.En cuanto al resto de actuaciones de humanización, incluyen un plan arqueológico, pero únicamente de control de los procesos de movimiento de tierras y que se realizarán “do xeito máis respectuoso posible (...) minimizando o levantamento de pavimentos e os movementos de terras ás zonas estrictamente necesarias”, limitándose a excavar en “profundidades mínimas” y recolocando elementos “coidadosamente”. Cabe recordar, y así lo destaca el propio arqueólogo, que Cambados recibió la declaración de conjunto histórico artístico en 1987 y Fefiñáns es Ben de Interese Cultural desde 2012, y además de las medidas de protección que conllevan estas figuras, existe un plan municipal, el Pepoch.Estas obras incluyen sustituir el asfalto de la conexión de la plaza con la Avenida de Vilagarcía por un pavimento de tierra compacta y drenante tipo “hansegrand”, así como plantar árboles y poner mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.). Aquí también se quiere poner unas grandes letras de acero conformado la palabra Fefiñáns y se instalará una nueva acometida de agua y saneamiento para dar servicio a la sacristía, como puede ser la futura instalación de un aseo, y para los adornos florales del templo. El mismo pavimento con características de drenaje natural se usará en la zona de la alameda.





Se aprovechará para renovar otras tuberías, así que se levantarán pavimentos en la calle San Benito, aunque de manera puntual, y se aprovechará para reparar las losas más deterioradas por arreglos de roturas, pues “se atopan en bastante mal estado de conservación”. Lo mismo se hará en el entorno del arco para pasar un tubo eléctrico de las nuevas luminarias que irán enterradas en este punto y además se dejará un tubo de reserva para futuras instalaciones de electricidad o telecomunicaciones.