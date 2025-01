La Xunta precisa ahora que la obra en Cabanelas no era para suprimir vertidos

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático indicó ayer a respecto del último vertido detectado en el bombeo de Cabanelas esta semana que el objetivo de la obra concluida en noviembre en esta instalación “nunca foi o de suprimir” los “alivios do polígono”, de donde creen que se derivó este último episodio.



Es más, señalan que la actuación completada hace dos meses, por 950.000 euros, “tiña como obxectivo principal acadar unha maior eficiencia enerxética”, “xa que non só se aumentaba o volume da capacidade do referido bombeo senón que tamén se garantía o bombeo directo ata a EDAR de Ribadumia, sen pasar polo de Barrantes”.



“Finalizar los alivios”

Sin embargo, la propia Consellería informaba en mayo de 2023, cuando se anunció la adjudicación de la actuación, que esta tenía por “objetivo” el “finalizar con los problemas de alivio y vertidos al río Umia que acaban en la Ría de Arousa”.



El departamento autonómico precisa ahora que “na práctica, é certo que se logrou un aumento da capacidade do bombeo de Cabanelas —de 40 litros por segundo a 56l/s, é dicir, un 40% máis—”, pero “o obxectivo desta mellora e da obra que permitiu acadala non foi nunca o de suprimir os mencionados alivios do polígono”.



Porque eso, un vertido irregular de origen industrial, es lo que, todo apunta, podría haber sido la causa del episodio de este lunes. “O problema estriba en que ao bombeo de Cabanelas verten directamente e sen tratar as augas residuais procedentes do Polígono Industrial de Sete Pías e esta situación segue persistindo”. Para luchar contra ello, Medio Ambiente reafirma el compromiso de que Augas de Galicia, “dentro do seu programa de control de vertidos”, “manterá as inspeccións de cara a adoptar as medidas oportunas”.



Desde la Consellería también recuerdan que “os sistemas de saneamento urbanos están dese­ñados para o tratamento de augas urbanas, cunhas determinadas concentracións e tipos de residuos, e non para residuos de carácter industrial”.