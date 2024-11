La Xunta valora cambiar la ubicación de las jaulas para poder atrapar los jabalíes de A Toxa

La Xunta de Galicia valora, tras no haber detectado actividad en la zona en la que instalaron las jaulas trampa para atrapar a los jabalíes de la isla de A Toxa, cambiar su ubicación. Estos elementos, se instalaron hace más de dos semanas y, desde su colocación, no se ha podido retener a ninguno de los ejemplares ni tampoco contabilizar el número de animales que actualmente están habitando en esa zona.



Las jaulas instaladas cuentan con cámaras de fototrampeo con las que, desde la Xunta, buscan corroborar si, como apuntan los primeros datos, los jabalíes que se encuentran en el Monte Central de A Toxa son dos adultos y cinco crías.



La autorización para la colocación de estos elementos para atrapar a los animales se extiende hasta el 31 de diciembre pero, tal y como confirman desde la consellería de Medio Ambiente, se esperará a ver qué es lo que sucede en los próximos días para, posteriormente, determinar los pasos que se pueden dar, entre los que se evaluarán diferentes opciones pero la que se ve más viable actualmente es la de cambiar la ubicación de las jaulas.