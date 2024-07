La XXIII Festa do Viño de Meaño cuenta con los Mozos de Arousa, Roi Casal y una veintena de bodegas

Meaño celebrará del 19 al 21 de julio la XXIII Festa do Viño en la que participarán una veintena de bodegas y no faltarán las actuaciones musicales y los actos más solemnes, como el nombramiento de nuevos cabaleiros y damas de la Cofradía de Gastronomía e Viños Corazón do Salnés y el tradicional hermanamiento, que este año será con la cofradía de Ttoro, de la localidad francesa de Ciboure.

También contará con la participación de los Mozos de Arousa y el pregón correrá a cargo del marinense Manuel Villanueva de Castro, director general de Contenidos de Mediaset España.

La inauguración tendrá lugar a las 20 horas del viernes 19 y habrá un concierto de la Banda Unión Musical de Meaño, verbena con América de Vigo y sesión de Dj con Paco Vulkano. El sábado, la charanga Furruxa abrirá apetito para luego dar paso a Roi Casal y la orquesta Charleston Big Band.

Los stands de venta de vino abrirán durante todos los días. Son un total de 20 firmas del municipio que ofrecerán diferentes elaboraciones. El número es similar al de ediciones anteriores y el modelo será el mismo. Cada uno tendrá un stand individual dentro de la carpa de la fiesta, que estará instalada en la Praza do Concello. En esta jornada también se hará la recepción a las cofradías hermanas de la meañesa, procedentes de Francia y del norte de España. El gran desfile de estas, autoridades y bodegueros tendrá lugar el domingo, el día de los actos solemnes. El trayecto se realizará entre el Pazo de Lis hasta la carpa. Allí se nombrará a los nuevos valedores y se leerá el pregón.



De la música de despedida se encargarán Amigos do Acordeón de Rías Baixas, la charanga Os Jalácticos y la orquesta Royal.



La programación se presentó el pasado miércoles durante una reunión entre los implicados en la organización, así estuvieron el alcalde, Carlos Viéitez, bodegueros y representantes del resto de entes implicados en la cita.