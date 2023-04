Zona Centro sortea mil euros por el Día da Nai y vuelve al método tradicional de participación

Cambados Zona Centro ha dado el pistoletazo de salida a una de sus campañas más emblemáticas, la del Día da Nai. En esta ocasión sorteará mil euros en vales de compra y regresa a la participación más clásica: con cada compra realizada hasta el 6 de mayo, el cliente recibirá un boleto para rellenarlo con sus datos personales, depositarlo en la urna y entrar así en el sorteo, que tendrá lugar el día 11, a las 13:30 horas. Los premios son de un vale de 300 euros, dos de 200 y tres de 100 euros.



Su presidente, Juan Rey, indicó que han decidido no recurrir a las redes sociales y otro tipo de participación online para poder llegar al mayor número posible de clientes. Compareció junto con el concejal de Economía, Xurxo Charlín, pues el Concello colabora nuevamente en las iniciativas de la entidad y “seguirá axudando a fomentar as compras no pequeno comercio, sempre da man de Zona Centro”, manifestó. El edil recordó recientes colaboraciones como la campaña de bonos 3x2 y las actividades lúdicas del Día do Pai. Rey confirmó que fue un éxito, pues los vales se agotaron en dos días y dejaron unos 18.000 euros en los comercios adheridos a la acción.



Según el presidente cambadés, “todas as campañas son importantes porque supoñen un incremento de vendas”. De hecho, el Consorcio do Comercio do Salnés también ha empezado la suya del Día da Nai. Así, en la asociación Vilanova Centro sortearán 400 euros y en la de Empresarios da Illa de Arousa, un total de mil euros. Ambos en vales de compra.