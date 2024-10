La actitud del PP une a los partidos progresistas

OX y Alvise arrastran al PP a su terreno cuando más se necesita un partido de centro derecha para profundizar en la democracia.



El PP pactó con VOX en las comunidades autónomas confundiéndose con las políticas de la ultra derecha y tanto ruido contra Sánchez unen más a los partidos que lo sustentan.



Si el PP fuera más moderado y positivo como corresponde al partido más votado, debería pactar con el gobierno temas de interés de Estado. Han hecho bien en votar la ley del terrorismo en consonancia con la directiva europea para computar los años de cárcel en las prisiones de la Unión. Relacionado con el tema, ya la ley española había sido anulada la doctrina Parot por el Tribunal de la UE en 2013 cuando gobernaba el PP con el Sr. Rajoy de presidente. Pero la oposición no armó el ruido como esta haciendo el PP de hoy.



Ahora dicen que votaron porque no conocían la Ley. Si fuera así no merecen el sueldo. Y si la conocían, es más grave por mala fe. Armar líos a todos los niveles, en el Parlamento, en el Senado para incumplir las normas en vigor no valiendo nada porque dicha ley va a ser publicada en el BOE. Los líos partidarios perjudican los intereses generales.



Una cosa es la política y otra es la mala educación como estamos viendo en el Parlamento contra un presidente sin decirnos cuáles sus fallos. Al PP se le nota que no olvida la moción de censura contra Rajoy. Ni siquiera al volver a ser presidente por unas elecciones de por medio, no le dan legitimidad. Lo digo porque yo perdí la alcaldía con una moción de censura a los seis meses de haber ganado las elecciones pasando de 5 concejales a 11 de una corporación de 17. Me dolió, pero nunca acusé a mi sucesor de ser alcalde ilegítimo.



El PP bloqueó la la renovación del consejo general del poder judicial más de 5 años incumpliendo la Constitución.



Acusan al Gobierno de nombrar Fiscal General, olvidándose que ellos hicieron lo mismo cuando gobernaron, tal como dice la Constitución en el art. 124.



Cuando hay denuncias, tanto el PP como los demás partidos deben esperar a conocer las sentencias, mientras callarse. Y no utilizar manos limpias con recortes de prensa, prohibido por el Supremo, que el juez Peinado y otros adláteres afines al PP se apresuraron a poner una querella contra el PSOE.



No es serio judicializar la política sin pruebas. En todo caso, de tenerlas deben denunciar ante los tribunales y esperar sentencia.



En el PSOE también hay corruptos, pero tenemos que reconocer que Sánchez expulsó a Tito Berni y el exministro y diputado Ábalos. El PP no hace lo mismo con sus corruptos a pesar de haber renovado dos dirigentes en poco tiempo. Pero claro, es Ayuso la que lidera el partido a pesar de su corrupción en compañía de su pareja, apoyada por medios afines y parte de la judicatura donde se está librando la batalla entre separación de poderes o unión de poderes.



Le echan la culpa al gobierno de falta de viviendas, pero el PP gobierna 12 comunidades con plenas competencias en vivienda, pero todos han preferido que las hagan los especuladores.



La solución está en utilizar muchas viviendas del Sareb y edificios públicos abandonados en toda España. Solo en Boiro tenemos 60 escuelas, y más de 6 grandes edificios abandonados donde se podían alojar más de 100 familias. Necesitamos políticos mejores gestores en las instituciones, no a políticos que nos venden empatía como arma propagandística para engañarnos una vez más. Los partidos que están siempre a la contra de todo no sirven al bien común.