Baión también existe, alguna infraestructura no

Desde hace muchos años es una demanda vecinal una carretera que vertebrara la parroquia de Baión. De sur a norte. Dicha actuación alcanzó el carácter de prioridad absoluta. Sin embargo, nunca se hizo realidad a pesar del tiempo transcurrido. Otro debe importantísimo en la gestión del gobierno municipal de Vilanova con su alcalde a la cabeza.



En estos últimos días asistimos al habitual despliegue de propaganda para vender como una nueva infraestructura de comunicación lo que no deja de ser un asfaltado en ese paraje conocido como el Camiño Francés. Además se “desviaron” allí otras actuaciones de pavimentación previstas en el resto de la parroquia, en el proceso de Concentración Parcelaria, con el evidente perjuicio y decepción de muchos vecinos que lamentan más retrasos en el mismo y tienen interiorizado que Baión también existe.



Todo este despliegue de maquinaria es con una única finalidad. Mostrar que se hacen cosas en Baión. Las prisas de las elecciones apuntan algunos. Incluso se calificó por el regidor de “la mayor actuación en años”.... Afirmación que lleva a preguntarnos que es lo que se hizo entonces si este pavimentado es lo más importante.



Volviendo a esa pista de concentración, por decirlo con propiedad, resulta muy llamativo y hace reflexionar su condición de caso único pues es un vial, tomado en su conjunto, que ni tiene entrada ni salida. En efecto, el “proyecto estrella” en años del gobierno de Vilanova para Baión son cinco kilómetros de asfaltado que no disponen de accesos por Pontearnelas ni salida por la carretera de Pontevedra.



Cuando se trata de construir esos entronques hay que disponer de los correspondientes proyectos técnicos debidamente supervisados y aprobados. ¿Existen los mismos?. ¿Se expusieron al público para alegaciones?. Y los necesarios, a renglón seguido, trámites de expropiacion ¿se iniciaron? Como se va a tratar técnicamente en entronque del vial con la glorieta y rotonda de Pontearnelas (la de la gasolinera). Y algo aún más complejo, cual es la solución para el enlace con la carretera de Pontevedra, tras las futuras e inevitables expropiaciones. Porque se trata de conectar una pista de concentración parcelaria con una carretera titularidad del Estado. Va a construirse allí una rotonda con lo cual habrá que expropiar más. Salvo que la salida sea solo dirección Pontevedra y no hacia el resto de Baion, Caldas o Vilagarcia. En cualquier caso va a ser necesario un convenio con la Administración del Estado y contar, también, con su financiación.



Describo todo esto para explicar que me parece muy optimista el vaticinio de “pronto” hecho por el gobierno municipal de Vilanova respecto a la conclusión de este proyecto en su entrada y salida. Al mismo le quedan algunos años de redacción de proyectos, expropiaciones, contratacion de obras y entrada en servicio. Todo esto el alcalde se lo debe explicar a los vecinos de Baión y futuros usuarios del vial. No se puede decir, seriamente, esta casi hecha esa obra. Si lo hace es una infraestructura, en el medio plazo, fake. Y actuar así no está bien.