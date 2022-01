Buenas y malas nuevas

es el pan de cada día: te dicen que la economía creció como nunca y te recuerdan a la vez que crece la desigualdad.



Te apuntan que hay que presentar proyectos para conseguir el mana de Europa y al tiempo te entras que hay dificultades para repartir las ayudas a los más necesitados. Hacen la ola a la incorporación de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo reconocen que el mundo digital excluye a los mayores.



Nos informan que hacen falta alrededor de ocho millones de trabajadores en sectores tan sensibles como la construcción al tiempo que tenemos cientos de inmigrante que piden trabajo. Y además las estadísticas nos colocan a la cola de la recuperación de empleo. De “pecha cancelas” está La Rioja.



La noticia de que “o noso presidente” estrena coche nos llega el mismo día en que sabemos que aquí la recuperación no viene “en alta velocidad” sino despacito y del lío de los buses ni le cuento.



Se reúne la derecha más montaraz y una escritora y poeta –Julia Dornburg– nos da una pista: Franco sigue entre nosotros. Y solo es coincidencia probablemente pero es el mismo día en que se informa que España empeora en el ránking de corrupción mundial.



Suenan tambores de guerra alrededor de Ucrania y aquí en el Parlamento exigen del Ejecutivo medie entre bateeiros y percebeiros.



Se va ganando la batalla al virus y nos aparece la gripe aviar –hay cinco brotes en toda España en poco más de cinco días– aunque aquí no se atrevió a circular por la A/9. Toca madera por si acaso.



Hasta el día trece, fecha en que se abrirán las urnas en Castilla y León, las apuestas están que arden y los sondeos no lo tienen claro. Aquí ya afilan sus armas en el PP que –lo dice su secretario general– recuperar en las municipales. Galicia, sitio distinto como se decía en aquella canción”, el PP gobierna desde Compostela pero fracasa en las municipales. Hoy por hoy, solo mantiene la alcaldía de Ourense que a la vez le permite seguir con Baltar en la Diputación. Algunos politólogos aseguran que la clave está en Feijóo pues no parece del PP. Y pruebas hailas…



Renfe nos promete traer en verano a Avril –trenes de la última generación– pero hay un silencio espero sobre la mejora de las conexiones en Galicia. Está bien eso de ir “a toda pastilla” a Madrid pero tardar casi lo mismo para acercarte a Ferrol….