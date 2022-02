La Cruz “de los caídos” en la parroquial de Vilagarcía

Realmente hay cosas que son muy difíciles de entender aún cuando aparecen una multitud de “sabios” dando como buenos, solo, sus argumentos ya que son los que tienen la verdad en su mano pero careciendo los argumentos de los demás del más mínimo sentido.





Hace ya bastantes años que un concejal del Concello de Vilagarcía solicitaba fuese retirada la Cruz de los Caídos de la fachada de la Parroquial alegando que era un símbolo “franquista”. Como la noticia había salido en este Diario de Arousa, de la misma manera, en un escrito mío contesté que, para no deteriorar la fachada de la iglesia pidieran ellos, los de la izquierda, que les autorizasen a colocar unas placas con los nombres de sus caídos en la parte izquierda de la fachada concertando, de esta manera, la igualdad de los vencedores y los vencidos en la lamentable contienda.





Pese a esta propuesta que, naturalmente no salió adelante, quedó latente la idea de la retirada de la Cruz de los Caídos y ahora, con más fuerza que nunca, alegando que la retirada ha sido autorizada por el Arzobispado y por Patrimonio lo han conseguido y, a golpe de martillo, la han retirado.





Que retirasen la corona laureada, las placas con los nombres de los caídos y tapasen la leyenda grabada en la fachada, aún no siendo cosa de mi gusto y de muchísimos vilagarcianos, ante esta imposibilidad de echar abajo la decisión “autorizada” me pregunto: ¿Cómo es posible que el arzobispado autorice, de la forma más vergonzosa, a quitar también la Cruz cuando todos sabemos que ésta es la bandera de nuestra Fe cristiana?... ¿Pero quién o quiénes forman esa Comisión Diocesana de Arte Sacro que han sido capaces de autorizar, también, la retirada del símbolo de la Iglesia de Cristo?





Miren, señores de la mentada “Comisión”: lo autorizado por ustedes es un gravísimo e incomprensible ultraje a nuestra Fe cristiana y no es de extrañar, ya que los vilagarcianos no lo hemos hecho, que salga a la palestra una entidad denominada Abogados Cristianos, (Que por cierto, el “listo” de turno ha calificando a esta asociación como“ultracatólica), denunciando la ignominia que se ha hecho de la forma más miserable.





Lo que en realidad debía preocuparle a esa “comisión” es la pérdida constante de fieles que no acuden a los actos religiosos y no meterse en zarandajas de tipo político que, a la postre, no es de su incumbencia ni deseo de los ciudadanos de que tal cosa hagan. Por otra parte, es curioso y realmente lamentable, que Patrimonio haya autorizado también la retirada con el consabido deterioro de la fachada de un monumento tan singular y querido como es la Iglesia Parroquial de Santa Baia de Arealonga que ya veremos como queda una vez terminada la “restauración”. ¡Tiempo al tiempo!





Es curiosa la forma que tiene nuestro Concello de dilapidar el dinero de nuestros sufridos impuestos. ¿Es que no hay cosas mucho más importantes que hacer en Vilagarcía donde gastar el dinero?





Espero que la oposición exija al Sr. Alcalde (PSOE) y se publique, el costo total de esta obra, incluyendo los gastos de la Sra o Srta. restauradora. Pero ahora sí que se ha hecho, al fin, una obra de “una importancia suprema” ¿verdad? ; se ha retirado un monumento que tanto molestaba a la izquierda al acudir, estos, a los actos religiosos (?) les producía “carraxe “y también, al fin, ya pueden dormir tranquilos y sobre todo satisfechos.





En general, cuando se les llena la boca hablando de democracia, entiendo que, para demostrar esa democracia que tanto pregonan y, con la misma vehemencia, quitarán el monolito que han puesto en el Jardín denominado de Miguel Hernández en recuerdo de los camaradas fallecidos o asesinados en la Guerra Civil ¿verdad?..., porque, entiendo, que serían tan malos los unos como los otros.