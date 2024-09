Cuerpo a tierra que vienen los nuestros

Hay que tener cuidado con los compañeros del partido, de los enemigos ya se desconfía. Esto viene al caso al ver cómo el nuevo ministro de Fomento y Transportes hace una auditoría y cesa a dos altos cargos cuando el tema Koldo que está judicializado. Antes que los tribunales pronuncien el ministro Puente abre el melón para alimentar el conflicto contra Ábalos, lo que parece algo personal al negarse a entregar el acta de diputado al partido, sabiendo que según ley, es personal e intransferible.



Todos sabemos que el Covid fue una pandemia sorpresa para todos sin los elementos necesarios para hacerle frente teniendo que recurrir a China donde fabricaron mascarillas que todo el mundo necesitó para evitar el contagio del virus. El Coronavirus se inició en la localidad de Wuhan, en China, lo que dio lugar a ser los primeros en fabricar las mascarillas imprescindibles para evitar contagios y de paso hacer negocio con sus exportaciones al resto del mundo donde se pagaba lo que pidieran por servirlas, dándose el caso que los aviones que venían cargados de mascarillas de allí con destino a un comprador, se vendían a otro mejor postor y en pleno vuelo cambiaban de ruta. Por eso, todos los gobiernos compraron todo lo que podían para cubrir las necesidades de la población, centros sanitarios que en muchos casos las hizo el personal sanitario.



Hay casos que compraron las mascarillas más caras como el hermano de Ayuso y fue exonerado por los controles de la UE por lo que el mismo trato debe ser aplicado a todos los gobiernos. No es de recibo que los partidos hagan demagogia política porque todos hicieron lo mismo. Dejen de aprovecharse para ajustar cuentas a compañeros de partido como parece hacer un recién ministro que sustituyó al exministro Ábalos. Como no te dejes llevar por quien manda la cosa se pone fea, estás muerto políticamente si tu opinión es contraria a la suya por muy honesta y positiva sea. Pasa en todos los partidos por mucho que presuman de democráticos. Se pueden poner unos cuantos ejemplos para afirmar que es así. En el PSOE fue expulsado el teniente de alcalde de Madrid Alonso Puerta por denunciar la corrupción de un compañero, luego vino una larga lista de depurados. El concejal apellidado Peñas denunció una trama de corrupción del PP llamada Gurtel entre otras tramas. Otro alto cargo del PP de Valencia que se definió como “Yonqui del dinero” también fue expulsado por denunciar la corrupción. Ciudadanos y Podemos que se presentaron como alternativa al PP y PSOE, también imitaron las mismas malas prácticas rompiéndose en pedazos. Aunque hay que reconocer que no tuvieron corrupción. Pero vimos como se eliminaron unos a otros.



En el caso de Abalos fue sustituido de ministro y lo echaron del partido sin estar imputado y le reclamaron el acta que es personal por ley. Si a alguien se le ocurre denunciar a un cargo público del partido en el PSOE es costumbre apartarle, muchas veces por los rivales, luego en muchos casos quedan absueltos. Pero el objetivo del rival está conseguido.



Así los partidos sentencian con su comisión de conflictos antes de que lo hagan los tribunales declarándolos inocentes en muchos casos. Esto pasa por déficit de educación democrática de los dirigentes políticos apoyados por sus afines incondicionalmente.