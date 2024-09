Cultura galega nas redes sociais

Dun tempo para acá, as redes sociais convertéronse nunha ferramenta chave para a difusión e promoción de contidos culturais en todo o mundo, e Galiza non é unha excepción. Certas plataformas están a desempeñar un papel fundamental á hora de facer visíbel a cultura galega, especialmente entre a mocidade, que busca novas formas de conexión coa súa identidade e tradicións. O impacto destes sitios virtuais no mundo da Internet planetaria, positivo ou negativo, abre a reflexión sobre a súa capacidade para preservar e promover unha cultura coma a galega.



Sen dúbida, as redes sociais brindan unha oportunidade sen precedentes para que creadores de contido, artistas, músicos e outros actores culturais galegos compartan o seu traballo con audiencias heteroxéneas e amplas, tanto dentro do noso país como fóra das súas fronteiras. Instagram, co seu énfase visual, é un espazo perfecto para a difusión da arte galega, da fotografía das paisaxes ou da gastronomía, mostrando a beleza natural e cultural de Galiza. Pola súa banda, TikTok está a gañar popularidade entre a mocidade como un lugar para experimentar coa lingua galega e difundir música tradicional ou moderna, adaptando elementos culturais a formatos curtos e accesibles que captan a atención dos usuarios.



O caso de YouTube tamén merece mención, xa que é un lugar onde se poden atopar vídeos didácticos máis elaborados que exploran a historia, as tradicións e a lingua galega en profundidade. E, do mesmo xeito, tamén nas outra múltiples redes existentes. Unha mostra do éxito das redes sociais na promoción da cultura galega é o crecemento de perfís que mesturan humor, lingua e identidade, como ocorre con algúns dos influentes e creadores de contido que usan o galego nas súas publicacións, achegando a lingua a contextos urbanos e xuvenís. Isto axuda a normalizar o seu uso en espazos que, até hai pouco, estaban dominados por lingua foránea. A capacidade viral das redes sociais tamén permite que certas manifestacións culturais, como as festas populares ou a música tradicional e o novo rexistro do folk, se popularicen a nivel global, chegando a públicos que doutro xeito non terían acceso a elas. É campo aberto.

Porén, tamén existen retos importantes. Un deles é a tendencia á superficialidade e á desfiguraciónque por veces acompaña a promoción cultural en redes sociais. A cultura galega pode acabar sendo presentada de maneira estereotipada ou descontextualizada para adaptarse ao consumo rápido e á lóxica dos “gústame” e adherentes. Así e todo, é camiño a transitar, malia contar con atrancos.



Velaí, as redes sociais ofrecen unha oportunidade valiosa para a promoción da cultura galega A través destas plataformas, a nosa lingua e cultura poden non só manterse vivas, senón tamén evolucionar e chegar a novas audiencias, sempre que o seu uso respecte a súa autenticidade e profundidade, equilibrando axeitadamente modernización coa súa esencia. É o reto que está diante.