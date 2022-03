La demagocia del PP sobre los impuestos

El Sr. Feijóo, aún presidente de la Xunta, ya empieza a perder el talante a medida que se acerca a la presidencia del PP. Estoy seguro de que en este nuevo cargo no será tan feliz como de presidente de la Galicia. Le van a poner a prueba y veremos si es capaz de modernizar el PP y hacerlo con mejor visión de Estado y ponerlo al servicio de todos los españoles como hacen sus homólogos europeos.



Feijóo da señales de parecerse a Ayuso. Las primarias en el PP las tumbaron los barones asustados porque Casado quiso investigar a Ayuso, y estos debieron asustarse que hiciera lo mismo con ellos. Los barones estaban en la Ejecutiva con Casado siendo tan corresponsables como él. Ayuso le quitó el protagonismo a Casado y se lo está sacando a Feijóo. Los barones nombraron a Feijóo presidente antes del congreso. Quedó demostrado que Ayuso compite con el presidente del PP atacando al gobierno exigiendo que los 20.000 millones de euros de servicios sociales fueran destinados para las familias, cuando precisamente esos fondos ya son para las familias necesitadas. A no ser que Ayuso se refiriera a su familia.



Feijóo también dijo que el gobierno se estaba forrando con ingresos de los impuestos de carburantes, olvidándose que era lo mismo que cuando gobernó el PP, pero este partido gobierna en varias Comunidades Autónomas y reciben el 60% de impuestos, y el gobierno central el 40%. También le acusa al gobierno de subir los impuestos, pero él se olvida que Galicia es la comunidad que tiene el impuesto del céntimo sanitario más alto de España.



Tanto Ayuso como Feijóo atacan al gobierno pero no explican cómo se pueden financiar los servicios públicos sin impuestos.



Nunca les he oído hablar de gestionar bien ahorrando para invertir por orden de prioridades, aprovechar lo que hay sin malgastar deshaciendo obras para hacer otras. Y nada sobre ahorro en corrupcion. Ya hay demasiados edificios públicos abandonados, o mal aprovechados. Eso no lo critican porque el PP gobierna en muchas Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos.



Lo que pasa es que hay demasiada gente que no sabe de qué va la cosa pública y el PP sabedor de eso se aprovecha. Con la falta que hace más centrada que haga política del siglo XXI.



A este gobierno le tocó un mal momento: Pandemia con daños colaterales, desastre de Palma y ahora la guerra a las puertas de Europa.



Este gobierno seguro que tiene fallos, pero hay que recordar lo que prometió Rajoy en la oposición, prometiendo que cuando llegara al gobierno bajaría los impuestos, y luego los subió y recortó en todos los servicios y endeudó al Estado con los 60 mil millones para rescatar la banca, prometiendo que serían devueltos al Estado, cosa que no ocurrió.



Todos os políticos engañan, más o menos, pero los del PP se llevan la palma. Han pactado con Vox en Castilla- León, diciendo que tambiénel gobierno de España pactó con Bildu, siendo falso porque no forma parte del gobierno de España, mientras PP y VOX gobiernan Castilla- León.



No es necesario pertenecer a ningún partido para ver verdades como puños. No hay que forzarse en buscar datos, saltan a la vista. Nunca hubo gobierno como este que tanto dialogará con los sectores sociales llegando a acuerdos.