Desbloqueo judicial, pero el lío sigue igual

Después de 11 años de mando único del PP en la cúpula del Poder Judicial, Feijóo se da cuenta ahora de que había que renovar el Consejo General del Poder Judicial, por ser una situación insostenible, y que había que desbloquear el órgano de gobierno de los jueces tanto tiempo trabado corriendo el riesgo de volvérsele bumerán contra el PP al perder apoyos.



Uno. No encontró el amparo de su homólogo, el Comisario de Justicia de la UE que siempre se pronunció por hacer la renovación con la ley en vigor tal como vinieron haciendo todos los gobiernos hasta que el PP bloqueó al llegar Sánchez a presidente por una moción de censura a Rajoy.



Dos. Y porque este Gobierno le dio el ultimátum para pactar la renovación si no llevaría al parlamento una nueva ley para la renovación de la cúpula judicial. Tampoco entiendo por qué el gobierno no lo planteó hace años.



Tres. También para demostrar que quien manda en el PP es Feijóo y no Ayuso que va por libre como quedó demostrado en el caso Milei, siendo la gota que colmó en vaso que no le debió agradar a Feijóo. No se enfrentó a Ayuso como hizo Casado por querer luchar contra los trapicheos de Ayuso y su hermano, pero no cabe duda que Ayuso ensombrece el liderazgo de Feijóo, que a diferencia de ella, tiene la responsabilidad del PP en toda España. Los pactos entre partidos son necesarios porque todos representan a los ciudadanos.



El pacto es el único camino que deben seguir los políticos elegidos democráticamente para resolver los problemas de la gente, incluso de los que no votaron. Ahora el PP hizo lo que siempre hizo el PSOE cuando estaba en la oposición, mientras el PP no. En el pasado fueron retrasando los tiempos de renovación cuando estuvieron en la oposición, pero durante cinco años de bloqueo nunca había ocurrido, disfrutando de la mayoría en la cúpula judicial incumpliendo flagrantemente la Constitución y el Art 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Pero en el pacto PSOE-PP se vislumbra que se abrirán dos frentes, por un lado las críticas dentro de la coalición que sostiene al gobierno y por otro el PP Feijóo que seguirá atizando con la pugna para que los jueces elijan al completo a jueces de los órganos judiciales en nombre de la independencia judicial. Pero es una falacia decir que los jueces no son independientes, porque lo son, y el PP lo sabe, porque si quisieran que los jueces eligieran a jueces pudieron haberlo hecho, modificando la ley con sus mayorías absolutas y no lo hicieron. Y si vuelven a gobernar tampoco lo harán. Pero el relato del PP que los jueces elijan a jueces vende. Los jueces siempre tuvieron la independencia como quedó demostrado con sus sentencias, hasta para manifestarse con las togas delante de las audiencias de España, incluso haciendo pronunciamientos contra una ley non nata, (amnistía) apoyando el relato de las derechas.



Otro de los problemas que tenemos es que los partidos hacen denuncian falsas, y no esperan a que los jueces se pronuncien y en muchos casos algunos hacen política para el desgaste de algún partido que no comparten. No se respetan los tiempos judiciales, ni la presunción de inocencia. Así que va siendo hora de que los dirigentes de los partidos propongan soluciones a los problemas del país y se dejen de incordiar como lo están haciendo. Podemos, Sumar y Vox contra el Pacto PSOE -PP para renovar el Poder Judicial. Sin justicia no hay derecho ni democracia.