La desidia de Mazón causó más muertos

Los ciudadanos no deberían votar al partido que presentan candidatos sin experiencia. El presidente Mazón hizo caso omiso a la alarma roja y siguió con su agenda de autobombo personal recogiendo el premio por mejor promoción turística y una larga comida con una periodista, ignorando la DANA. Ante los temporales hay que estar preparado temiéndose lo peor. Al poco de tomar posesión Mazón anuló la Comisión de Emergencias contra catástrofes, creado por el presidente Ximo Puig, y por encima en plena crisis nombroó a un taurino sin experiencia en emergencias. El Centro Estatal de Meteorología (Aemet), le avisó con antelación de la Dana, pero dio prioridad a su ego dejando abandonados a los valencianos.



Feijóo fue allí a cubrirle las espaldas a un personaje que no dio más de sí, pero trató de desviar la atención poniendo en duda la eficacia de la Aemet. Fueron más eficaces los alcaldes de la zona tomando medidas a falta de respuesta del gobierno de la Generalitat. Evacuaron a la gente de colegios y Universidad dado que Mazón no apareció, con lo cual perdió la ocasión de demostrar su valía y evitar muchas muertes. Es criminal que un gobierno aproveche las desgracias para sacar rédito político. Los buenos gobernantes se ayudan ante una desgracia y no se echan la culpa unos a otros, y sin escudarse en los protocolos.



Los gobiernos del PP no pueden presumir de resolver bien las catástrofes. En esa comunidad gobernada por Camps hubo un grave accidente del Metro de Valencia con 43 muertos y 47 heridos por recortes. Le siguieron otros, Alvia 80 muertos, Atocha 193, Yak42, 62, Madrid Arena 5, el decreto de Ayuso prohibiendo dar asistencia médica a 7.291 residentes del covid, los 13 muertos en la guerra de Iraq que no queríamos donde Aznar afirmó que había armas de destrucción masiva.



Feijóo debería poner moderación en el PP y liderarlo dado que la democracia necesita alternativa de gobiernos agotados. Debe mandar en la organización y no dejarse arrastrar por Ayuso, y barones que están a cual más méritos gana con la violencia verbal, y alejarse de Vox, titular de la comisión de emergencias de Valencia que anuló. Los políticos no los votamos para enzarzarse en problemas personales en plena catástrofe que sufren los valencianos. Me alegro que el PSOE vaya a votar a favor de los presupuestos de Mazón para reparar el daño de la DANA. ¿Hará lo mismo el PP a los presupuestos de Sánchez? Los servicios públicos se dan con impuestos. Si eliminas los impuestos nos gobernarán los intereses privados. El PP y el PSOE tienen el deber de entenderse en asuntos de Estado y más en las catástrofes.



Las ayudas deben llegar pronto a las familias, y evitar el exceso burocrático. Alguna burocracia tendrá que haber para evitar pillaje, pero puede simplificarse dada la necesidad.



Quede claro que las competencias de emergencias son de las comunidades autónomas, pero si no las cumplen el gobierno central debe rescatarlas con el Art. 155 de la Constitución, como hizo Rajoy con el voto a favor de Sánchez para rescatar a la Generalitat de Cataluña por incumplir la Constitución.



Si Sánchez declarara la alarma y asumiera las competencias atribuidas al presidente de la comunidad de Valencia, ¿qué dirían Mazón y Feijóo? Si lo hiciera, malo, y como no lo hizo, malo también. Los políticos que más ruido hacen sin dar soluciones tienen más apoyos que el que el da soluciones y es respetuoso con la ley. De esto yo sé algo porque lo sufrí. La madurez del político se ve en las ocasiones, un mal político es como el niño que no sabe hacer el castillos de arena, y al no saber le da patadas al castillo del compañero.