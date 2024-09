¿Dónde está la moderación que se le suponía a Feijóo?

Hasta ahora el PP y el PSOE cuando gobernaron y cuando estuvieron en la oposición, siempre mantuvieron el acuerdo en la política exterior. Sin embargo Feijóo prometió llevar una política más dialogante, pero parece que los barones no se lo permiten lo mismo que hicieron con Casado. Le están imponiendo una política de tierra quemada contra el gobierno, con lo cual demuestra que no lidera la formación con sentido de Estado. Las declaraciones de Ayuso y Pons no se lo ponen nada fácil con sus meteduras de pata. Le están impidiendo ser el único líder ante la opinión pública. No se sirve a la sociedad con constantes quimeras con el único fin de arremeter contra el gobierno sin ton ni son y en especial contra Sánchez dando la impresión de tirria personal. A los ciudadanos en general nos interesa que resuelvan nuestros problemas y que no pierdan el tiempo a cuenta nuestra en sus fobias. Esto va por Feijóo y Sánchez.



Feijóo tendrá que demostrar ser mejor presidente que Sánchez con propuestas sensatas sin fomentar odios para ganarle las próximas elecciones. No es de recibo que esté de acuerdo con las declaraciones de su vicesecretario general Pons diciendo que el Constitucional es un cáncer del Estado de Derecho. O como dijo que el gobierno de Sánchez apoyó un golpe de Estado en Venezuela cuando no dio por ganador a Maduro y le dieron asilo a su opositor Edmundo González a petición propia. Si los dirigentes del PP creen que esa estrategia le conviene a su partido, no tiene por qué convenirle a los españoles en general.



Los dirigentes del PP no pueden ganar elecciones estando en contra de todo lo que hace el gobierno buscando el cabreo social contra el mismo. Por ejemplo el PP está negando los buenos datos económicos del Banco de España porque Sánchez nombró gobernador a Escrivá, pero estos datos fueron contrastados y dados por buenos por el FMI, Funcas, un centro de análisis de las cajas de ahorros, BBVA, Repsol, Mapfre, Banco Santander, CaixaBank y la patronal CEOE. No se puede negar la realidad por muchas ansias de poder que se tengan.



Feijóo hizo una reunión con los presidentes autonómicos del PP para que no se entrevistasen con Sánchez. Sin embargo algunos de sus presidentes dijeron que se reunirían, ya lo están haciendo, para hablar de asuntos que le competen, entre otros, las cantidades que pueden recibir si se aprueban los presupuestos del Estado. Feijóo arriesga mucho con declaraciones fallidas dado que sus presidentes hacen lo contrario de lo que él dice. Ayuso en su línea paranoica contra Sánchez con el rompe España olvidándose que estuvo a punto de romperse cuando gobernaba el PP, mientras que con Sánchez se dividieron los independentistas y ganó el socialismo de Illa.



Circula por las redes sociales un vídeo de Feijóo tratando de repetir las frases que se le atribuyen a Lincoln, pero se ha convertido en un trabalenguas y no salió bien.



La frase real es:

“Al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces por tiempo definido, pero no se le puede engañar tres veces indefinidamente”.



Los dirigentes políticos que quieran pasar a la historia con decencia, deben tener en cuenta estas frases.

Todos hacen algo bien. La oposición debe atinar y limitarse a corregir lo que el gobierno hace mal, fiscalizar y proponer algo mejor. Una oposición democrática debe aportar, no calumniar, ni mentir y reconocer la legitimidad democrática sin excusas.