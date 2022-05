ERC y la derecha unidos por el no

si la política en democrática es para resolver los problemas comunes, no se entiende como ERC y toda la derecha chantajean y votan en contra del decreto del Plan anticrisis con motivo de la pandemia y la guerra de Ucrania. ERC encerrada en sus caprichos independentistas se extraña de que el Estado investigue a quien quiera destruir el Estado español.



El gobierno tiene el Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI), (antes CESID) reformado por el Presidente Aznar y ministro de Interior Mariano Rajoy en 2002. Esto es necesario aclararlo, porque he oído a unos tertulianos en medios abonados contra Sánchez por sistema, que le atribuyeron la creación del CNI.



Pues bien, el decreto aprobado en el Parlamento se refiere a cosas de comer, cubre las necesidades de todos los españoles, por lo que los partidos que votaron a favor, no tienen por qué abandonar la búsqueda de la verdad sobre las escuchas a independentistas con el programa Pegasus sin chantajear. El Estado español, como todos los demás, tienen la obligación de averiguar quiénes quieren vulnerar las leyes. Eso sí, en condiciones legales, como piden los partidos que elevaron a Sánchez a Presidente.



Todos los estados tienen centros de inteligencia para protegerse. España no va ser menos. Los independentistas son libres para opinar y proponer en el Parlamento y votarlo como hizo el Plan Ibarretxe, pero no para saltarse la Constitución en perjuicio del bien común.



Gracias a todos los que votaron el decreto contra la crisis, pero si los diputados de Bildu votaran en contra, el decreto no sería aprobado con lo cual la mayoría de la población seguiría privada de los beneficios que afectan a todos los sectores sociales. Así que la derecha coincide con los independentistas de ERC, y los que el PP llama filo etarras en esta ocasión pensaron en todos los españoles apoyando el decreto del gobierno de todos los españoles.



La llegada de Feijóo no cambió la ruta del PP. Pensamos que pactaría con el gobierno la renovación de los órganos judiciales caducados hace más de tres años. Pero no, votan en contra lo mismo que los independentistas, porque el gobierno no quiso bajar los impuestos a los más ricos. Pero no hay que olvidar que el PP siempre hizo campaña con bajada de impuestos, como hizo Rajoy desde la oposición, pero cuando llegó a presidente luego se los subió a los de abajo, además de recortes sociales, y aprobando amnistía para blanquear la corrupción. Tanto la derecha como los independentistas, se alinean con minorías de especuladores que se aprovechan de la miseria de los demás.



Todos los partidos son legítimos si son elegidos en las urnas. Por eso los de Bildu como Vox, son tan legítimos como los demás. Aunque si algunos alcanzaran el poder, se lo quedarían para sí solos. Esto es lo que deben tener en cuenta los ciudadanos/as a la hora de votar.