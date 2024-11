Escaparate da cultura galega

Para buscar esta pieza en el paA celebración, en Pontevedra, dunha nova edición do Culturgal, o gran certame profesional das industrias culturais galegas, aséntase como un evento fundamental no panorama cultural e tamén económico do país. A súa importancia transcende ao mero acto anual: funciona como espello dunha realidade cultural en constante evolución e, á vez, como motor para a proxección dun sector que está a consolidar a súa relevancia a pesar das incertezas globais. Este papel central do certame queda especialmente patente á luz do recente informe do Consello da Cultura Galega, que radiografía unha conxuntura cultural que, malia os desafíos, segue a avanzar con paso firme.



Este documento de traballo, “Conxuntura estatística do ámbito cultural / Novembro de 2024”, subliña unha estabilidade no emprego do sector e na creación de empresas, con cifras que poden parecer modestas tras dous anos de crecemento destacado. Non obstante, as tendencias de produción cultural, como a mellor cifra de edición de libros desde 2011 ou o incremento da asistencia ás salas de cine, amosan unha dinámica positiva que afianza ao sector. O gasto cultural das familias, en crecemento sostido, reflicte tamén unha maior valoración social do consumo cultural, con sombras.



Neste contexto, esta próxima Feira das Culturas Galegas, adquire un significado especial. Non só dará visibilidade ao talento e a creatividade galega, senón que actúa como espazo de encontro entre axentes culturais, empresas e público. A súa capacidade para congregar diversos actores permite a creación de sinerxías imprescindibles para superar as dificultades sinaladas no informe, como a debilidade na exportación ou o axuste nos orzamentos dalgunhas entidades públicas.



Velaí, un dos puntos destacados deste informe do Consello de Cultura é o papel crecente do gasto cultural das familias, que alcanza cifras históricas. Isto fala dun compromiso renovado coa cultura, que nesta cita pontevedresa atopará un escaparate idóneo. A oferta de actividades, incluídas as promocionadas polo Concello de Catoira, xunto á de produtos e servizos no certame non só responde a esta demanda, senón que a fornece, ampliando o espectro de público interesado.



Malia e todo, o retroceso nas exportacións culturais, aínda que puntual, evidencia a necesidade de mellorar as estratexias de internacionalización do sector. Outro aspecto superable é o papel das administracións públicas, cuxos orzamentos culturais aumentaron, aínda que cun peso relativo menor sobre o gasto global. Este dato evidencia a necesidade de seguir apostando pola cultura como un eixo estratéxico de desenvolvemento, algo que certames como Culturgal axudan a defender. O apoio institucional ao evento, visible tanto en termos financeiros como de promoción, resulta clave para reforzar o tecido cultural galego e impulsar a súa sustentabilidade a longo prazo.



En definitiva, o certame non é só un evento anual de promoción cultural, senón un termómetro que mide a vitalidade dun sector estratéxico para Galiza. A súa conexión coa conxuntura actual, marcada por desafíos e oportunidades, reafirma a súa relevancia como espazo imprescindible para fortalecer a cultura galega. Culturgal é, en esencia, unha declaración de confianza no talento, na creatividade e no potencial dun país que segue a consolidar a súa identidade a través da cultura.