Foro La Toja Lisboa 2025, la importancia de la unión europea e ibérica

Ese gran trasatlántico, de vocación atlántica, democrática y liberal, que es el Foro La Toja, ha desembarcado por tercera vez en Lisboa, lo ha hecho con la oportunidad de coincidir con el final de los procesos electorales en algunos países como EEUU o Alemania y en la víspera de los anuncios arancelarios de Trump.



Esta edición lusa, ha llegado con la oportunidad de la incertidumbre, y ha permitido explorar con minuciosidad los primeros pasos del nuevo panorama internacional y evaluar hasta qué punto hay que preocuparse por los desafíos y las urgencias que se plantean. Me atrevería a resumir que para Europa, además de la paz en Ucrania, como han hecho los ilustres ponentes, se pueden concretar en tres hechos o cambios claves: las ambiciones de los norteamericanos en materia económica, territorial y de defensa; la nueva situación en el suministro de energía, especialmente en cuanto atañe a las relaciones con Rusia; y los nuevos presupuestos sobre las manufacturas chinas.



Un diagnóstico coincidente: Europa ha de reaccionar y ha de hacerlo de forma conjunta, buscando sistemas de respuestas ágiles –la demora en el acuerdo de 27 países no puede confrontarse a las decisiones radicales de los más poderosos, no demorarse respuestas durante meses cuando los demás las toman en horas– y, además, es absolutamente imprescindible crear una industria y un sistema de defensa propio, ágil y no dependiente.



Se habló claro de las nuevas alianzas que ha de procurarse la Comisión Europea, con Ursula Von der Leyen al mando, empezando por superar las serias reticencias internas. El ejemplo más recurrente fue el acuerdo comercial histórico con los países del Mercosur, que ha de ser efectivo y recurrente con otras zonas, especialmente con el Reino Unido, Canadá o países africanos o asiáticos.



Como se dijo en la sede de la Fundação Calouste Gulbenkian, en tiempos de crecientes tensiones comerciales, el viejo continente ha de reafirmarse en un poderoso mensaje económico y estratégico: un compromiso decidido con el libre comercio; apoyo a la cooperación internacional y una clara apuesta por fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina, donde España y Portugal tienen un papel importante que desempeñar. El comercio, la competitividad y los retos de la transformación digital son algunos de los retos que han de compartir las empresas ibéricas.



El Foro La Toja-Vínculo Atlántico de Lisboa, iniciado en 2023, ha contado con un amplísimo respaldo institucional y en él han participado desde el presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, hasta el Alto Representante de la UE, Josep Borrell –feliz Premio Carlos V–; Andrés Allamand, Secretario General Ibero-Americano; los ministros de Defensa de España y Portugal, Margarita Robles y Nuno Melo, además de Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal; el ministro español de Agricultura, Luis Planas; los máximos representantes empresariales de ambos países ibéricos, Antonio Garamendi y Armindo Monteiro, además de otras ilustres autoridades como el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, o el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, embajadores, etc.



Carlos López Blanco, presidente do Comité Organizador do Foro La Toja; su directora, Carmen Martínez Castro; y el promotor y presidente, Amancio López Seijas, se han apuntado un nuevo y oportuno éxito de creciente relevancia e influencia social, que sigue la estela marcada por el imborrable Josep Piqué. La nave, va.