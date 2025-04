El gobierno que se crea impune está equivocado

Está claro que los gobernantes de la derecha no estuvieron a la altura en las catástrofes. Siempre buscan culpables fuera. Lo hicieron con el accidente del avión Yak 42, el Prestige, el metro de Valencia, el 11-M, el Madrid Arenas, y la Dana de Valencia. Los gobiernos son para gestionar las catástrofes sin excusas de su incompetencia.



Prevenir desastres es función de los gobiernos. Y creerse impune con poder delegado es estar equivocados. Aminorar los efectos sobre la población es deber del gobierno. Se pudo evitar el accidente del avión Yak 42 alquilando aviones con garantía de mantenimiento, lo mismo con el metro de Valencia; y aminorar los daños del Prestige metiendo el barco en un espacio reducido para controlar los vertidos en vez de expandirlos por el mar, playas de tres países al mandar el barco al quinto pino. Lo mismo pasó con la decisión de Aznar metiendo a España en la guerra del Golfo, afirmando que había armas de destrucción masiva en Irak, provocando la masacre del 11 M por terroristas islámicos, y el Madrid Arena. A esto hay que añadir el desastroso protocolo de la presidenta Ayuso prohibiendo medicar a las 7.291 personas fallecidas en las residencias. Haciendo una comparativa de como gestionaron los distintos gobiernos las catástrofes, podemos afirmar que la derecha sale mal parada.



Durante los últimos años del gobierno coalición de izquierdas hubo dos catástrofes, frente a las seis de gobierno de los conservadores.



El Gobierno progresista tuvo el volcán de Palma y el covid, y dentro de lo malo, aminoró los efectos negativos en la población. Como prueba acabamos de ver la consejera del Gobierno Asturias que dimitió por la muerte de cinco obreros en una galería de carbón. A diferencia de Mazón, se echó a un lado para no entorpecer la investigación. ¿Por qué Mazón no hace lo mismo? Mazón desapareció el día fatídico 29 para proteger a sus gobernados muriendo asfixiadas en el fango 228 personas por no mandar la alerta roja en tiempo y forma a las 12, como medida precautoria, aunque las nubes se pudieran desviar de la zona como Mazón había anunciado con anterioridad.



Mazón sigue con mil versiones contradictorias y el partido más votado de España le arropa enzarzado en echarle la culpa a los demás.



En los gobiernos de izquierdas asumen mejor sus fracasos, por eso dimitieron varios ministros del gobierno de González, Enrique Barón por accidente de aviones en Barajas, el de Interior Antoni Asunción por la fuga de Roldán; Julián García Valverde por venta irregular de unos terrenos de Renfe, y dos ministros/as de Sánchez en menos de cien días, Carmen Montón de Sanidad, y Maxim Huerta de Cultura. Pero en el PP no dimite nadie.



Son las comunidades autónomas las que tienen la exclusiva las competencias de protección civil, pero Mazón abandono sus deberes de protección de la población de la Dana. Aclaremos :



Una. Las comunidades autónomas reclamaron y le fueron conferidas las competencias exclusivas de protección civil.



Dos. Mazón es el presidente que nombró a la vicepresidenta Prada como jefa del Cecopi, declarando a la jueza que no tenía idea del cargo, por eso no mandó la alarma hasta que localizó a Mazón y la mandó las 20.00, once horas cuando ya estaban fallecidas las 228 personas al no ser avisadas de que no fueran a los garajes a sacar los coches y se subieran a las últimas plantas.



Tres. El presidente del PP de la Diputación ordenó que los funcionarios no fueran al trabajo el día 29. Lo mismo hicieron los responsables de la Universidad.



Cuatro. ¿Por qué Mazón no hizo lo mismo? Pero aún el PP sigue apoyando a Mazón y echando la culpa al gobierno central, a pesar de que la ley dice que no puede actuar sin que se lo pidan las autoridades de la Generalitat. Lo contrario sería invasión de competencias de la comunidad podía acusarlos por este hecho.



Un gobierno no puede ser impune por tener el poder delegado. Hay gobiernos que se portan como niños echándole la culpa a los demás.