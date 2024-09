Gradas de Dorrón: uns ven e outros non

Sendo nativo de Dorrón, o día 14 de setembro, estaba coma moita xente da parroquia e como dicía o cartel, na “Gran Inauguración” do Campo de Fútbol O Cruceiro (Dorrón, Sanxenxo). Houbo música, algo de papatoria, discursos, o típico nestes eventos, e logo un partido de fútbol entre o Dorrón e o Noalla. Adiantaríase o Dorrón, pero ó final, un 1-2. Moitos anos que levaba a obra do campo a voltas, proxecto, ampliación, cesión, herba artificial, políticos, empresas… pero ó final, rematouse a obra, e ese día todo parecía perfecto. Digamos que o campo quedou ben chulo e completamente renovado, pero dende o meu punto de vista gustaríame mencionar algunhas cousas que a xente fala, moitos pensan, quedan no aire, e ese mesmo día se comentaban entre os asistentes.



Resulta que fixeron unhas gradas cubertas. Ese día abarrotadas por curiosos, simpatizantes dos equipos, e como non, os que van papar, estes nunca faltan. Unha entrada histórica no campo. Decateime, e faleino con varias persoas, algún directivo e asistentes, que unha parte das gradas queda máis baixa que a placa onde está o bar, (o cal seica despois de feito desfixeron e moveron de sitio, máis hacia atrás, porque tamén tapaba as vistas). Problema con isto? Os que están nas primerias filas dabaixo non poden ver unha das esquinas do campo.



Ademais, debido a xente que está no terrazón do bar apoiados na barandilla cunhas marabillosas vistas do campo, os das gradas darriba tamén teñen dificultades para ver parte do terreo de xogo. Parece ser, que disto se percataron durante o desenrolo da obra, pero a obra seguiu para adiante, e agora o problema quedará per secula seculorum, e uns ven e outros non. Pero a quen lle importa, verdade? E digo eu, que lles custaría modificar o proxecto e facer as cousas ben cando se podía, e a sabendas da gran metedura de pata?



Moitos asistentes estiveron varias horas nas gradas, e claro, un día soleado, co sol de frente, se non levabas visera, gafas de sol, protección solar… non era moi agradable, así me dixeron. Ademáis, o teito das bancadas está bastante alto, e máis que tapar a sombra parece un adorno. Non quero pensar cando azoute o vento e sexa un día de choiva. Hoxe chove a moreas, sería bo ir mirar que pasa. Levade roupa de augas. Falouse no seu día de poñer as gradas no outro lado do campo, pero a razón porque non se fixo, pois outros saberán. Pero xa sabemos, edificios sen garaxes, aeroportos sen avións, carreteras sen carrís bici,… o de sempre.



Como noutros campos nos que entrenan e xogan varios equipos (homes e mulleres), pois debense ter non dous, senón catro vestiarios para que cando uns equipos están xogando, e chegan os que entrenarán ou xogarán despois, se poidan cambiar. O mesmo para os árbitros, un par deles e non só un. Pois aquí esto falouse dende un primeiro momento, e comentouselle os responsables políticos e empresas, pero coma sempre, a pelota salta de tellado en tellado, e ó final cae nun chan valdío ó que nadie vai, pérdese, e fin da historia. Dinche, no futuro haberá unha segunda fase, a ver si é verdade. Hai unha película que se titula “Encontros na terceira fase”, igual daquela están.