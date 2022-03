Es lo que hay

Ya conocen la famosa historia de Pepiño al que advertían de los peligros que traen los golpes de mar que llegan hasta la playa. Efectivamente querido lector. Aquello de “no te vayas a ahogar en la playa como nos pasó a nosotros”…



Pues hay cierto temor de que si don Alberto se acerca mucho al embravecido clima que vive Génova puede acabar “engullido” entre aquellas olas de amor y odio que hay por aquellos lares.



El asunto es esperpéntico, palabra: en una entrevista concedida a la cadena SER, la expresidenta de la comunidad madrileña, conocida por su afición de usar perfumes de marca sin pasar por caja o de afanar un master que nunca apareció, se puso a pontificar sobre corrupción en su partido sin reparar en su propia mochila. Cosas del PP dirá usted…



Pues tampoco es fácil entender como en la lucha Casado-Ayuso conociendo que miente su hermano y calla ella, pues tenían una “empresa dormida” para poder ganar siempre en las turbias maniobras económicas que ahora se van conociendo, el “despedido” es Casado.



Conviene añadir además que el hasta hoy presidente del Partido Popular fue elegido en unas primarias, algo por cierto no muy común en aquella casa.



Por todo eso nuestro sincero consejo a Núñez Feijóo es que no se acerque ni a mil metros de aquella cueva por muchas promesas recibidas.



Nos dicen los rumorosos que Feijóo planea muy pocos cambios en una primera fase –hasta que conozca al personal, imagino – pero que entre sus prioridades es “rearmarse” (la frase es del periódico El País) ante VOPX al que ya derrotó en Galicia. >rirá algunas puertas pero nada de pactar con los ultras. Y al parecer, siempre según las fuentes que manan de los poderosos medios mediáticos de la capital del reino, no habrá venganzas ni grandes aspavientos sino un fino juego “a la gallega”. Ya saben eso de que ni saben si sube o baja



Los politólogos, que están llenos de tarea estos días, apuntan que un relevo por arriba, y no organizar las cosas desde abajo, puede ser una buena pantalla ante sus simpatizantes, pero no la solución frente a quienes les votan.



Pero podemos alegrar la jornada fijando nuestra atención aquí al lado. En el Concello pues PSOE y MAREAS acuerdan unas cuentas con especial atención al gasto social, informaba el sábado en primera este periódico. Y es que es para premio. Y, sobre todo, para tenerlo en cuenta.