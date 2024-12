Hoy los bulos tumban al mejor gobierno

Un buen gobierno puede perder frente a una oposición que se dedique a destruirlo con bulos mentiras y promesas que luego no cumple. Mi experiencia me dice que si quieres hacer política de verdad hay que ser valiente, ser buen gestor para defender el bien común, cumplir y hacer cumplir las leyes, con lo cual aparecerán los enemigos de distinto pelaje acusándote de dictador para derribarte a fuerza de machacar con bulos sin que la población se dé cuenta de que están en contra del gobierno por sacarle sus privilegios. Unos pocos creerán al gobierno, pero la manipulación hará que muchos caigan en sus redes, y a otros les dará igual. El bulo es la forma habitual de hacer política en los últimos tiempos por unos pocos propietarios que mandan en los partidos. En política siempre hubo bulos pero ahora con la globalización, las redes sociales, cualquier mequetrefe puede difundir falsedades. Y aún peor, los propietarios de las plataformas se venden al mejor postor, como hizo Elon Musk dueño de X, (antes Twitter) manipulando la opinión pública para que ganara Donald Trump en contra de lo que decían las encuestas. Por eso Musk formará parte del gobierno. A esto hay que añadir que hay partidos que están dando cursos a los candidatos y cargos públicos para atraer votos y conservarlos fingiendo buen talante, empatía y otras artes de marketing político para engañar. Otra táctica es darle la razón a la gente, inventando excusas culpando a otros, funcionarios, políticos de la oposición. Así van anestesiando al ciudadano/a, haciéndole creer que en su cargo es buena persona, pero no le dejan gobernar. Craso error, porque para gestionar, con justicia, solidaridad y honestidad como todo ciudadano/a quiere, no basta con ser buena persona. Hay ignorantes que son buenas personas pero no valen para cargos de responsabilidad pública, aunque sean elegidos por los dirigentes de los partidos para que le sean fieles.Tenemos ejemplos de herederos de buenas personas que arruinaron el negocio heredado.



¿Por qué no va ocurrir lo mismo en la empresa pública?



Conocí altos cargos buenas personas enchufadas que duraron años sin hacer nada. No ocurre así en otros países de democracia avanzada. En España no se vota al diputado, se vota al partido, por eso no tiene que rendir cuentas a los votantes de distrito porque no existe como en otros países. Por eso, ni los militantes del partido saben cómo se llaman sus compañeros diputados. Aunque la Constitución dice que el acta es del diputado, y pueden votar no, pero el partido, no lo volverán a poner en la lista. Los ciudadanos/a en principio, quieren buenos gobernantes, honestos, pero cuando aparecen opositores adinerados con malas artes, desestabilizan con bulos, calumnias y buen relato, terminan penetrando la subjetividad de la opinión pública y el gobierno pierde.



El ser humano, tanto ensalza al líder, como lo hunde. Las nuevas generaciones deben saber que votar y empoderar a grupos totalitarios como los nazis y el fascismo violento que apoyó a Franco en el golpe de Estado imponiendo la dictadura y la segunda guerra mundial.



Ahora aprovechan la democracia para luego destruir los derechos civiles y las libertades. Esta es la historia real. No son bulos que propagan los manipuladores.



La ciudadanía debe saber que cuando un político defiende el interes general ganamos todos, y cuando un grupo político defienden intereses particulares perdemos todos.