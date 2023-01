Ignorancia ou mala fe?

Hai políticos que levan tanto tempo buscando a moderación que xa non saben ben onde están, e acaban por atopala máis no color da garabata que naquilo que defenden ou promoven. Así aparecen algúns supostos líderes dos que escoitamos que hai séculos que os practicantes da relixión católica non matan a ninguén, coma se fora un ranking para ver se matan máis os católicos, protestantes, budistas, veganos, canadienses ou seguidores dos Boston Celtics. As persoas que deciden matar a outros son asasinas, e elas son as responsables do que fan.



Miren que fácil é se cambiamos o asunto. Ante un grave problema como a violencia que algúns homes exercen contra as mulleres polo feito de ser mulleres hai un exército de efervescentes defensores de que non se pode criminalizar aos homes. E, como é claro, un home non é un delincuente por ser home. A realidade é que si que hai mulleres que son agredidas ou incluso asasinadas por selo, o que fai a todas ser posibles vítimas. Creo que é posible entender a diferencia, salvo que un non queira.



O que tamén é certo é que os que cometen delitos ou crimes violentos son moito máis propensos se viven nun entorno crispado, ante un clima de confrontación e ao lado de mensaxes que xustifiquen a tensión desmedida e o odio. E isto existe, tristemente. Así que non se trata de que as relixións maten, senón que as persoas matan e fano en nome do que lles ven á unha cabeza asilvestrada e descontrolada. Como non son culpables os coitelos de que, en vez de usalos para cociñar e dar de comer, úsense para matar.



Eu, que non son católico e que teño profundas distancias coas conviccións relixiosas e, especialmente, coas institucións que as promoven, remóvome se penso que alguén quixera relacionar que calquera que entra nunha igrexa é un asasino en potencia. Menuda idiotez. O mesmo que pensar que alguén o é por entrar nunha mezquita, un mandir ou unha pagoda. Confundir islam con yihadismo, por exemplo, só pode ser froito da ignorancia ou da mala fe.



Os que existen hai moito tempo son os que utilizan as relixións, ou as ideoloxías, para confrontar persoas e fomentar odio. Eses, que manchan aquelo que tocan, son o verdadeiro problema. E aí so pode chegarse por ignorancia ou por mala fe. Ás veces penso que polas dúas á vez.