Impunidad financiera

Ya casi nada nos debe sorprender con ciertas entidades financieras y con algunos responsables de asociaciones de bancos y cajas de nuestro país cuando dicen que el sistema hipotecario español “es bueno y uno de los mejores de la Unión Europea” y cuando alegremente, sin ruborizarse señalan que “un notario no admite un contrato hipotecario si tiene cláusulas ilegales o abusivas”.



La realidad es bien distinta y cada vez continuamos encontrándonos con que algunas de las entidades financieras más importantes de nuestro país y de la propia Unión Europea se dedican a ejercer una “mala praxis” y atentan contra el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Están cediendo sus préstamos hipotecarios, con riesgos de impago, a entidades especializadas en la gestión del riesgo crediticio y de su cobro a través de “fondos buitre”. Muchas de estas entidades a pesar de ceder los préstamos no son capaces de escapar de sus responsabilidades al ser los verdaderos titulares de los créditos. Estas empresas son utilizadas como sociedades instrumentales para ocultar la presencia, de estos bancos, en el “lobby de los desahucios”, además de tributar en “paraísos fiscales”.



Mientras todo esto sucede continúan produciéndose desahucios de familias humildes (aunque ya no sean tan mediáticos como en años anteriores ni estén de tanta actualidad informativa), en sus primeras y únicas viviendas. El Banco de España y los gobernantes de nuestro país miran para otro lado y no se les ve ninguna actitud que nos permita pensar, a corto plazo, que van a tomar cartas en el asunto contra la impunidad de estas entidades financieras que no hacen más que lucrarse a costa de la mayoría de los ciudadanos.