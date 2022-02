Nunca o casi nunca en los últimos cuarenta años, hubo tanta incompetencia, torpeza y desatino político como de la que presume el gobierno actual de coalición español, guiado de la mano del presidente Pedro Sánchez, la última nota y salido del tiesto la dio el ministro de Consumo, (una cohorte hecha a su medida) y quién no atina una. Cada vez que abre la boca para decir algo, es dar una mala noticia, no sabe como abordar los temas y suelta lo que le viene en gana, como si fuese un tertuliano cavernario en decir lo que le apetece.





Cada vez que lo hace, un sector económico español entra en crisis, mientras los foráneos se frotan las manos al beneficiarles en su economía los desatinos de Garzón y aquellos sectores, que tienen sobre sus cabezas ser responsables de sus explotaciones y trabajadores, se echan a temblar por el daño que causa de modo injustificado a un determinado sector.





Lo que no venda España, por culpa de su incompetencia al frente del ministerio, lo venderán los demás que bendicen sus declaraciones, cuyos gobiernos son más conscientes con todo lo que se mueve a su alrededor sobre los sectores más vulnerables que sostienen la economía del país respectivo.





Garzón, ataca sin rubor los sectores productivos a su gusto, los despacha con una torpeza que llama la atención y se queda tan ancho, cuando él no representa a nadie, solo fue puesto en el sillón que ocupa, de la mano del presidente Sánchez, por motivos políticos y no elegido por el pueblo, por tanto antes de que siga haciendo más daño a los sectores económicos españoles, el presidente, bajo su responsabilidad, debe destituirlo de inmediato, antes de que siga añadiendo más leña al fuego con sus torpes declaraciones.





Algunos de la tropa aún lo defienden cuando es indefendible su clara torpeza, dejando a los sectores que toca mal parados de tal aseveración, en una persona que no sabe lo que tiene entre manos y la responsabilidad que él puesto ocupado conlleva.





Si Pedro Sánchez no le cesa, será cómplice de sus declaraciones a un importante medio de comunicación británico, ya que sus manifestaciones fueron hechas bajo el cargo que ocupa y no de forma personal, esto no tiene sentido alguno. Cuando un alto cargo, hace unas declaraciones fuera de tono, tiene dos caminos, o se va por haberse equivocado o se le echa al paro por incompetente.





Aunque Garzón, no se irá, sin oficio ni beneficio, aspira a seguir en el puesto hasta el final de la legislatura, cobrando su salario de los impuestos de los españoles, que son quienes pagan su holgada y jugosa nómina.





De aquellos a quién él mismo, los pone a caldo. Por tanto quiere decir que seguirá en el puesto dando guerra contra los diversos sectores productivos españoles. Se agarra como a un clavo ardiendo, sabiendo que en unas elecciones anticipadas se quedaría toda la tropa fuera del gobierno.





Si Sánchez no le despide, tendrá que soportar un coste económico y político de cara a los próximos comicios a celebrar en España. No es que los demás vayan sobrados, es que; “Vaya Tropa” como decía Romanones.