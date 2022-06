La izquierda dividida es vencida

La mayoría de los votantes no quieren cambios radicales, ni partidos divididos, pero la izquierda no se da por enterada, y quieren cambios máximos en mínimo tiempo.



Recuerdo cómo el PSOE no gano las elecciones en la transición hasta que acordó la unión con otros partidos de izquierda. Pactó con PSC catalán, el PSP de Tierno, el PSG en Galicia y Euskadiko Ezkerra en Pais Vasco. Así, el PSOE ganó con amplia mayoría (202 Diputados), en 1982. Y luego en el gobierno, en el partido había una sola voz, y no la cacofonía de ahora.



La izquierda es necesaria como contrapeso a los egoísmos del capitalismo salvaje. Tomó carta de naturaleza en la revolución francesa al sentarse a la izquierda del rey y lo que vino detrás. Pero por visiones distintas en la izquierda se mataron entre sí, como también lo hizo la derecha con sus guerras europeas.



Pero todo partido en democracia tiene que contar con el voto mayoritario para gobernar.



No basta con decir que somos los mejores, hay que demostrarlo día a día, cosa que normalmente no ocurre, porque en muchos casos cuando los gobiernos pierden, la oposición gana sin méritos.



En cuarenta años de democracia tuvimos varias experiencias de los malos resultados de la divisiones de partidos. UCD fue capaz de unificar varias corrientes ideológicas de la derecha y consiguió el gobierno y la transición, pero luego perdió por división. Más recientemente el PP se dividió en tres partidos, Ciudadanos y Vox. Lo mismo le está pasando a Podemos con la miscelánea de corrientes y confluencias ideológicas que tuvo un gran éxito, pero se fue desinflando al administrarlo mal, (como le pasó a Ciudadanos) por divisiones internas perdiendo votos en Galia como las mareas, Más Madrid y en toda España, como ahora en Andalucía.



Lo mayoría de los votantes son moderados, quieren partidos que ofrezcan más confianza y unidos.



El PP acaba de ganar por amplia mayoría en Andalucía, dicen por empatía y moderación. Hay modas y maneras que por un tiempo sirven en política, como engatusar y engañar a la opinión pública publicada, dado que hay muchos medios de comunicación dedicados a crear opinión remunerada. Ahora veremos lo que hace el PP en Andalucía con esa inmensa mayoría. Un partido unido gana más fácil las elecciones como quedó demostrado en la comunidades autónomas de Galicia, Murcia, y Madrid que ganó el PP porque está unido. Igualmente le pasa al PSOE unido en Asturias, Extremadura, Castilla la Mancha. Está claro que la moderación y la unión del partido gana.



Todos los políticos prometen para ganar y luego olvidar. Es ahí donde los ciudadanos debemos ser más exigentes, observarlos con mucha atención sin sectarismos si queremos que sean más honestos y más democráticos.