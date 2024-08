Las malas artes en democracia se pagan

En la justicia como en cualquier organización humana hay jueces que admiten denuncias falsas con recortes de prensa, caso del juez Peinado, y otros archivan con pruebas. Luego se puede recurrir y si hay suerte en instancias superiores se anulan o se confirman. Tanto los que admiten sin pruebas como los que archivan con pruebas no cumplen con su deber. Ya lo vimos con el juez Castellón que no quiso investigar a Cospedal archivando una y otra vez. No están a la altura profesional de imparcialidad. Hay jueces que hacen más política que justicia. Pero también hay jueces discretos que cumplen con su deber sin alaracas. También hay políticos que se adelantan a condenar el adversario antes de que lo hagan los tribunales. Así lo están haciendo PP-VOX dando la impresión de marcar la ruta a seguir al juez Peinado y luego ponen el altavoz dando por sentado que Sánchez, su mujer y su hermano han delinquido. ¿Acaso la mujer de Feijóo y su hermana no están metidas en diversos negocios como la mujer de Sánchez? Solo falta que manos sucias denuncien y unos fiscales y jueces que lo investiguen, y el PSOE que los anime y sentencie antes que los tribunales, tal como lo están haciendo PP-VOX. No están seguros de que la mujer de Sánchez cometiera delito, porque si no, Feijóo propondría una ley que regule las actividades de las mujeres de los presidentes.



A Feijóo le iría mejor si mantuviera el talante con el que entró como presidente del PP, la prueba que sin hacer nada el partido subió en las encuestas, pero pronto los cuatro barones le empujaron a dar palos sin ton ni son fomentando el cabreo contra este gobierno, pero eso con el tiempo también cansa a la opinión pública. Si al principio desbloqueara el Consejo del Poder Judicial sin esperar a que el comisario de justicia de la UE no le diera la razón, había que renovar con la ley actual. Ese sería el camino más razonable para implementar la justicia tan deteriorada. Pero el PP se benefició de más de cinco años de bloqueo de la cúpula judicial en beneficio propio.



El poder es necesario para hacer cosas de interés general, y los políticos decentes alcanzan el poder sin mentir ni hacer trampa. El político con menos capacidad y mérito, tiende a mentir y prometer lo que luego no hace. También hay jueces que se pelean por el poder. Lo estamos viendo como los 20 vocales renovados del Conejo General del Poder Judicial se están peleando para presidir el Consejo y el Supremo. Y la derecha esta pidiendo que los jueces elijan a los jueces pero vemos como llevan dos días con sus largas reuniones y no se ponen de acurdo.



Cuando presidieron el gobierno Aznar y Rajoy les valió la ley en vigor, pero al gobernar otros bloquean todo lo que pueden hasta derribar el gobierno.