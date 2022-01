El ministro Garzón tiene razón

stos días asistimos a un linchamiento del Ministro de Consumo por declaraciones sobre las macrogranjas, pero no se desprende de ellas que vaya contra el sector porque estos llevan tiempo manifestando contra las macrogranjas por competencia desleal. Ahora resulta que dos presidentes del PSOE, Lambán y Page se alinearon con el bulo de Mañueco del PP, pidiendo la dimisión del Ministro Garzón, sin ton ni son, dado que ambos permiten que se instalen macrogranjas en sus territorios prohibidas en zonas Red Natura 2000 con las Directivas 02/43/CEE y 85/337/CEE según recoge EQUO. La UE tiene abierto un expediente a España por autorizar estas macrogranjas. En los partidos no son todos los que están, ni están todos los que son. Los presidentes, sean de izquierdas o derechas, deben ser los primeros en respetar las leyes. Pero al llegar al poder suelen hacer lo que más le conviene personalmente porque piensan más en las próximas elecciones, que en las próximas generaciones, como debiera hacer un buen político. Pero el poder es conservador gobierne quien gobierne. Es lamentable que Lambán y Page se desviaran equivocándose de partido, porque la izquierda defiende las mayorías y protege el medio ambiente con ganadería extensiva y no intensiva agresiva que son los pequeños propietarios frente a las macrogranjas que provocaron el cierre de miles de pequeñas explotaciones que crean más puestos de trabajo, y mejor producto que las macrogranjas a parte de que están rebotizadas sin apenas puestos de trabajo y dándole productos tóxicos a los animales para producir más, además de concentrar más contaminación medioambiental.



Fueron y son los pequeños ganaderos los que protestan por permitir esas macrogranjas que van contra las directivas europeas. Lo que pasa es que Casado del PP quiere llegar al poder a la primera cueste lo que cueste, tergiversando las declaraciones del ministro con la bronca constante, pero todos estamos viendo como Casado no se cansa de hacer viajes a Bruselas para frenar los fondos europeos y desacreditando la marca España con declaraciones de tierra quemada.



Estas macrogranjas son pan para hoy y hambre para mañana. Holanda ha tomado medidas contra estas macro granjas y vienen al oasis de España que los malos políticos autorizan, o hacen la vista gorda a saber por qué más.



Los malos políticos hacen un tótem revolutum sacando una palabra del contexto las declaraciones de Garzón para poner a todo el sector ganadero en contra, a sabiendas de que es mentira la derecha, una vez más. Pero tampoco es recibo la tibieza de Sánchez contra las macrogranjas que el ministro de Consumo tiene la obligación de pronunciarse contra ellas, lo mismo que lo hizo la UE, por interés general. Otra cosa son las componendas de algunos presidentes autonómicos. Hace pocos días el Tribunal Superior de Galicia acaba de rechazar una macrogranja aprobada por la Xunta. Hacen campaña de desprestigio del adversario para crear descontento en una población desinformada. Esto no es política, es indecencia y manipulación. La política es para resolver conflictos no para crearlos. Pero los que no saben hacer política son negativos.