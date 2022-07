No se emigra a países pobres

En nuestras dictaduras varias generaciones de españoles/as emigraron a otros países democráticos mejor gobernados en busca de pan y libertad porque aquí no la había. En el 2013 y 2014 cuando gobernaba Rajoy el paro subió al 27% y hoy, a pesar de las circunstancias adversas, es del 13%. Pero los políticos de la oposición y ciertos medios de comunicación hacen catastrofismo sin proponer nada positivo.

Pero yo que vivo y me afectan las consecuencias de la inflación que hay en todo el mundo por las razones conocidas, prefiero la democracia aunque muchos políticos carezcan de ética al comprobar que no hacen frente a los lobby y grupos de presión. Aun así, es preferible la democracia que la dictadura que algunos añoran atacando a la democracia que nos permite cambiar gobiernos, y ser libres para criticarlos, y único camino en libertad par mejorar las cosas como quedó demostrado en los cuarenta años de democracia. España prosperó más en democracia que en la dictadura. Aumentó la libertad y la vida material de la gente y tenemos más peso reconocido en el mundo aunque los políticos lo eclipsan con sus peleas personales y de partido. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué en la España de la dictadura tuvieron que emigrar millones de españoles, mientras que en democracia retornaron millones, y a la vez recibimos millones de emigrantes de otros países? Los expertos dicen que necesitamos emigrantes, pero los políticos de la extrema derecha le calientan la cabeza a la gente diciendo que hay que prohibir la entrada de emigrantes, sin tener en cuenta la baja natalidad local. Los españoles somos responsables y potencialmente creativos con libertad bien entendida y democracia, a pesar de los catastrofistas vocacionales.

Mi opinión viene basada por los datos recogidos a lo largo de la historia que saltan a la vista para quien quiera verlos.Más de cuatro generaciones de españoles tuvieron que emigrar, antes a América y más tarde a Europa, dado que los países desarrollaron antes la democracia que en España. Mientras que a los países con dictaduras de cualquier signo sólo emigran los grandes especuladores porque no tienen prejuicios para hacer negocio con los dictadores. También los especuladores montan empresas en esos países por haber mano de obra barata en las dictaduras euro-asiáticas creando tal dependencia que nos llevó a la crisis actual de ámbito mundial .

A dichos países no emigran los trabajadores occidentales, ni tampoco los africanos. Vienen aquí, como los magnates rusos a disfrutar de nuestro sistema. Y allí van los grandes grupos económicos en busca de beneficios, convirtiendo a China en la mayor fábrica del mundo, y a Rusia en el mayor suministrador de carburantes a la EU con las consecuencias conocidas. A todo esto hay que añadir que los gobiernos de este lado no han hecho nada para impedirlo. Lo que demuestra que los grupos económicos mandan más que los gobiernos elegidos. Donde hay buenos gobiernos hay mejor calidad de vida de su gente.