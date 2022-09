El poder en una sola persona es peligroso

Cuando el sistema político se concentra en una sola persona puede imponer su única verdad pidiendo llevarnos a una catástrofe por la obsesión enfermiza en la puede caer y hacer uso de la fuerza con el uso de los medios que dispone el Estado causando daños irreparables en su país y en el resto del mundo. Esto es lo que está provocando Putin.



El poder concentrado en una sola persona rodeado de mediocres leales, donde quien les nombró puede ejercer la dictadura como quedó demostrado en varias ocasiones, y en menos medida también puede ocurrir en democracia por tiempo limitado.



Pero hay que reconocer que quien así actúa, más tarde o más temprano, en democracia los electores le apartan del poder. Así le pasó a quien dijo solemnemente dirigiéndose a los españoles, ”que había armas de destrucción masiva” para justificar la guerra contra Iraq. Pero luego quedó claro que no había armas de destrucción máxima. Bush y Blair pidieron perdón, menos nuestro visionario Aznar que fue parte del trío de las Azores donde declararon la guerra a Iraq.



Pero mucho peor son las dos potencias que tenemos en Eurasia, China y Rusia, esta última dirigida por Putin con delirios de grandeza en contraste con la falta de capacidad política con malos cálculos que pensó que pararía Ucrania como pasó en Crimea en unos días, sin pensar ni calcular que occidente no toleraría que Ucrania no recibiera los medios para hacerle frente. Si ahora Putin no quiere lindar con la política de OTAN, esta tampoco quiere lindar con la política la Rusia que dirige Putin. La actual situación de una guerra arcaica de Putin causa desgracia y atraso a los habitantes de Rusia y el resto del mundo con la invasión de otro estado que sienta un mal precedente.



Pero muchos muchos representantes de las democracias occidentales le atribuyeron pátina de tolerancia a Putin, principalmente Alemania, que también supo gobernarse, y parece mentira que pusiera todos los huevos energéticos en la cesta de Putin, que ya gobernaba su país dándole palos a la oposición misteriosamente muertos muchos de ellos.



Ya desde el primer momento se vio la estrategia política de Putin convirtiendo a Rusia en cuartel sin que los gobernantes occidentales le importara la eliminación de todo el opositor. Pero el más culpable fue el expresidente Schroeder que utilizó la puerta giratoria en las empresas petroleras de Rusia, y los gobiernos de Merkel se lo consintieron entregándose al cien por cien dependientes de sus energías. Ahora el palo es para los estados que conforman la UE que tenemos y debemos ser solidarios.