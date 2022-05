En el PP mandan los barones

se da el caso de que el PP está planificado y dirigido por gente mayor desde su fundación. Fraga ha aglutinado más de siete partidos en AP y más al refundar el PP. Las viejas glorias aún siguen poniendo y quitando jóvenes. Los quitan cuando se desvían de sus deseos como últimamente Casado. Así ocurrió con Hernández Mancha apartado por la vía rápida y sin primarias. Se sigue la escuela del fundador Fraga. Puso a Aznar de presidente del PP, pero antes, Aznar le dio una carta firmada anticipando su dimisión, poniendo la yugular en sus manos para quitarle la vida política si no cumplía con sus deseos. El Jefe rompió la carta de dimisión con toda la solemnidad que le caracterizaba diciendo: “aquí no hay tutelas, ni tu tías ”. Hay que reconocer la valía política de Fraga por tener más visión de Estado que los que le sucedieron.



No tienen la capacidad de trabajo de Fraga que fue capaz de evitar el nacimiento de la extrema derecha. Ahora Vox le está comiendo el terreno al PP. Los viejos veteranos como Romay Becaría, fiel discípulo de Fraga, Pons y otros, son el oráculo del PP, y siguen moviendo los hilos desde la sombra cambiando líderes cuando estos se salen del guion, como Casado, por querer hincarle el diente a la supuesta corrupción de Isabel Ayuso, que cuenta con otro viejo veterano de armas tomar, Ángel Rodríguez. Aunque los verdaderos motivos pudieron ser la sombra que le venía haciendo dándole lecciones de cómo gobernar España, como ahora se las está dando a Feijóo. Casado perdió la batalla por no seguir el habitual guion del PP. Intentó sacudirse de los antiguos corruptos de su partido con la venta de la sede en Génova. No se dio cuenta de que tenía los pies de barro, ya que en los partidos hay baronías. En el PP quisieron probar las primarias en competencia con el PSOE, pero le quedó la mala experiencia con los tres candidatos Soraya, que fue la más votada por las bases, de Cospedal, imponiendo luego a Casado para evitar que saliera Soraya .



A los partidos parece ser que les va bien así, pero el interés general va por otro lado. Debiera haber una Ley Electoral para elegir directamente a nuestros representantes por zona, y no como ahora que nos pueden colocar un inútil sin ningún mérito desde arriba. Hoy se vota al partido, no a la persona. Así solo rinde cuentas a quien lo colocó, no al que lo votó.