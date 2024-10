El PP sigue con el disco rayado de ETA

El PP y VOX votaron a favor de la ley para equiparar la ley española a las normas de la UE para computar los años de cárcel en las distintas cárceles en la Unión Europea de los terroristas de ETA. Pues bien, nada hubiera pasado si las asociaciones de víctimas del terrorismo no protestaran. Luego el PP volvió al disco rayado de ETA, poniendo el grito en el cielo contra el gobierno y para disimular montaron un pollo en el Parlamento con el cartel con las caras de los asesinados socialistas, y recibieron a la hermana de Miguel Ángel Blanco sentada al lado de Feijóo (donde solo deben de estar diputados) justo cuando estaba en uso de palabra Sánchez. Y echando más leña al fuego, como siempre, se adelantó Ayuso marcándole el camino a Feijóo, diciendo que ETA estaba más fuerte que nunca sin tener en cuenta que fue disuelta hace 13 años sin matar. Pero algunas asociaciones de víctimas, como la hermana de Gregorio Ordóñez militante asesinado del PP, le recriminó por el escándalo que montaron en el Parlamento para ganar votos. Las derechas le llamaron de todo a Sánchez, que es más dictador que Franco sabiendo que el dictador no permitió oposición. Que Sánchez acabó con el PSOE y está acabando con España, pero no nos explican cómo lo harían ellos. En democracia son necesarios el gobierno y la oposición, pesos y contrapesos. No deben ser sectarios para defender los intereses generales. Los gobiernos tienen que gobernar para todos. Por no hacerlo, al PSOE y al PP le salieron varios partidos por la derecha y por la izquierda.



Los votantes del PP y PSOE son votantes más moderados y muchos se intercambian. Pero eso puede perderse si el PP se deja arrastrar por la extrema derecha. Una buena oposición también puede hacer que un gobierno sea mejor con propuestas.



Nos llegó tarde la democracia, pero tenemos motivos para estar orgullosos de lo conseguido aunque quedan desigualdades a corregir. Una es rescatar de las cunetas las víctimas de la guerra incivil como hicieron las derechas en Alemania, e Italia con el fascismo y el nazismo. El PP tiene que hacer lo mismo en España.



Otra es conseguir la calidad de vida de millones de españoles que mal llegan a fin de mes por falta de vivienda y recursos.



Los españoles somos los más generosos y solidarios como lo demuestran la donación de órganos y de sangre. Pero en política se nos sube la sangre a la cabeza. Se debe a tantos años de dictaduras y aún persisten después de 40 años de democracia por culpa de los gobernantes que no hicieron leyes que fomenten la educación cívica en los distintos niveles de la enseñanza.



Se dice que tenemos los políticos que nos merecemos. Eso no es decir nada, ni es motivo para no pedirles que sean más respetuosos con las opiniones de los demás, proponiendo leyes, y si no hay acuerdo, se vota, y luego aceptar democráticamente los resultados. La educación cívica y democrática de nuestros representantes es imprescindible para que los ciudadanos copiaremos los buenos modales. Actualmente estamos copiando los malos modales de nuestros representantes. La sociedad necesita juego limpio de los políticos. Y para ello los gobiernos de derechas y de izquierdas tienen que respetarse entre sí, así como a las minorías por ser elegidos como ellos.