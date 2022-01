Putin-Biden: bajen las armas

Hay políticos que aman tanto la libertad que la quieren para sí solos. Putin y Biden desvían la atención para tapar el fracaso interno. Mejor sería que dejen de pelearse por la presa (Ucrania) a espera de que resuelvan sus problemas internos y sigan siendo un estado soberano.



Lo malo de estas peleas entre Putin y Biden, es que afectan a los que habitamos en la UE, cogiéndonos en medio. Biden vuelve hacer lo mismo que hizo en Afganistán retirando sus tropas sin avisar a los socios de la UE en la OTAN, causando una masacre. Por eso algunos países de la UE no mandaron a su ejército a una posible guerra con Rusia. Si bien es cierto que la UE forma parte de la OTAN, pero no deben ser siervos del señor aunque compartimos modelo político de vida. Porque además este lío nos coge en medio, mientras ellos quedan lejos de la conflagración. Y porque además, será un nuevo negocio para ellos puesto que han anunciado que nos suministrarán gas, en caso de que Putin nos lo corte, dado que su poder en Rusia es unipersonal sin control parlamentario. Estas maniobras de intimidación son una aberración en pleno siglo XXI. Al fin y al cabo los estadounidenses hacen negocios con los capitalistas comunistas de Rusia y China. Si Putin nos corta el suministro de petróleo, tampoco la UE no podrá importar, ni exportar sus productos de Rusia. Pero he aquí como nace un nuevo negocio para los estadounidenses si nos cortan el gas.



Los dirigentes de EEUU, podrán tener muchos títulos universitarios, y mucha fuerza bruta, pero muchos carecen de cultura general, como demostró el hermano de Bush en su visita a España, sin enterarse de nuestro sistema político, llamando a Aznar presidente de la República. Pero su viaje fue para propagar las ventajas para España de entrar en la guerra de Irak. Decía que seríamos beneficiados con la bajada del precio del petróleo. Vino a repetir lo que habían anunciados los tres monaguillos en las Azores. El resultado de la guerra fue un fiasco porque el petróleo no paró de subir, dejando a Iraq desolado, lo mismo que Afganistán.



Claro que Putin lleva muy mal la competencia ideológica de sus adversarios dejándolos fuera de juego y falta de ética. Pero la política exterior de EE.UU deja mucho que desear por su excesivo deseo de expansión territorial y militarismo saliendo con el rabo entre las piernas, y sin parar al colocar bases por todas partes. Todos recordaremos lo mal que le sentó cuando la URSS quiso colocar sus bases en Cuba. Putin tiene el mismo derecho de evitarlo.



En 1989 Reagan, Gorbachov y Kohl, acordaron tirar el muro de Berlín cogiendo de sorpresa a los más afanados analistas políticos. Parece ser que en el acuerdo con Gorbachov puso la condición de que la OTAN no se expandiría hacia la órbita Rusa.



No sé a qué espera la UE para tener ejército propio como tienen otras potencias, aunque lo más seguro sería eliminarlos por el peligro nuclear con potencia para destruir varias veces el planeta. Sería más seguro quedarnos con las fuerzas de orden público, o defendernos a palos para asegurar la supervivencia de la especie humana como pasó en el pasado. Jugar con armas nucleares es suicida. No olvidemos lo que dijo Eisenhower en la despedida de su mandato sobre el peligro del complejo militar, “que podía poner en peligro la democracia”.