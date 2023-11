Una radio centenaria

La Radio en España va a cumplir su primer centenario. Corría el año 1924 cuando se hacía publica á Orden con la que se iniciaba un largo camino a través de las ondas como ocurría en otros países más va avanzados que nosotros en el sentido de la comunicación sonora.



El recuerdo de estos primeros cien años de la radiodifusión en nuestro país me lo hizo revivir un compañero de profesión, y amigo, Domingo González González, autor del libro que acabo de terminar “La Radio Informativa en España. De la censura a la libertad”. Es un gran trabajo periodístico en el que se nos desmenuza la evolución, no solo de la radio en general en España, sino los pasos que hubo que dar para que la información fuera producto habitual en el medio sonoro y no como ocurrió durante largas cuatro décadas reservado tan solo a los medios oficiales y regulados por el régimen. Los demás hacíamos auténtico funambulismo para que la censura no metiera mano, mejor dicho corte sonoro, a lo que pretendíamos contar el acontecer diario.



Los de mi generación, que hemos superado el medio siglo de maridaje total con la Radio, somos testigos de cómo poco a poco se iban ganando batallas para que los que nos poníamos delante de un micrófono pudiéramos contar las historias de la vida con formato informativo.



Yo inicié mi andadura por el medio sonoro- hecho que ocurrió en el año 1967- cuando tres años antes un grupo de periodistas ponían en antena un programa de actualidad llamado Matinal SER que como subterfugio, para poder salir a las ondas, se decía que era una forma de contar cuestiones de actualidad. Este fue el auténtico germen para que un coruñés, Manuel Martín Ferrand, crease Hora 25 programa nocturno con el que todos los días se intentaba dar esquinazo a la censura para poder emitir grandes dosis de información sin que los censores se dieran cuenta.



En su magnífico trabajo Domingo González nos habla de los grandes vericuetos que hubo que superar para llegar a la total libertad informativa que no llegó de manera oficial hasta la del Constitución del año 1978. Desde entonces hemos recorrido un largo y tortuoso camino para poder ser libes de contar en las ondas los hechos informativos con plena libertad.