Las repetidas invasiones de Ucrania

Las pestes son sobrevenidas, pero las guerras son provocadas por egocéntricas mentes carentes de valores humanos. Me refiero a los invasores de Ucrania en pleno siglo XXI repitiéndose la historia. En los años treinta ese país fue invadido por los nazis y los bolcheviques causaron la muerte de diez millones de muertos. Ucrania es la despensa del mundo por sus tierras negras muy productivas, y sin embargo más de cinco millones de personas murieron de hambre, Holodomor, término de las palabras ucranianas (“hólod”, “hambre”), y “mor”, (exterminio”), para obligarles a entregar las tierras para la colectivización. Parece mentira que la cuna de la civilización en Ucrania sea tan atacada y destrozada por un alocado individuo repitiendo la terrible historia, cuando hay un mundo globalizado donde todos los estados participan en el libre mercado, y ahora viene el desalmado a poner el planeta patas arriba con su calculado mal sin parar un solo día de matar mientras estaban dialogand las delegaciones de Ucrania y Rusia.



Desde que el ser humano apareció sobre la tierra, siempre estuvo en conflicto. Cuando no le llegaron las manos para atacar, pasó al palo, a la piedra, a la flecha, pasando por maquinaria bélica, hasta el último invento nuclear. Siempre peleándose con razón, o sin ella. Nos hemos obsesionado con las artes de la destrucción con armas para someter a la población. Estas costumbres son repetidas y pasadas a sucesivas generaciones de guerra en guerra. Así es imposible mejorar un futuro. A mí, unas veces me invade el optimismo como Verner, y otras el pesimismo como Wels. El primero confiaba en el futuro, el segundo lo temía.



Ahora vuelve Putin a invadir otros estados como en su día lo hizo Iván el Terrible. Un país que quiere ser imperio del mal en el XXI , equivocándose porque hoy la gente aspira y desea a pertenecer al imperio de calidad de vida, libertad de la carecen los rusos, por mucha alineación, manipulación mentiras y engaños como es habitual en las dictaduras. Todos hemos visto como vino afirmando reiteradas veces que su ejército no invadiría Ucrania.



Rusia es el país más grande del mundo y con muchos recursos para dar calidad de vida a su pueblo. No necesita invadir otros territorios si estuviera el suyo bien gobernado. Pero los delirios de grandeza del zar y su cultura política belicosa, echa a perder los valores culturales y artísticos que poseen los pueblos que deben ser soberanos, sin tiranos. Putin y su camarilla tienen secuestrado el Estado Ruso manteniéndose en el poder tantos años a la fuerza, mientras en occidente cambiamos cada poco los gobernantes porque hay libertad de opinión para votar, y manifestación de las que carece Rusia, metiendo a la gente en la cárcel por manifestarse pacíficamente en protesta porque no quieren que se muera su gente en esa “invasión especial” como la define Putin. Mientras sus cabecillas que le amparan en la política para hacerle la guerra a occidente bien viven en occidente. Aquí tienen la libertad que no quieren dar a su pueblo.



Los grandes imperios abusaron y siguen abusando de su fuerza porque no saben hacer otra cosa. Lo mismo da que sean democracias que dictadores, porque ambos se unen cuando le conviene situar un fortín contra el otro.



Como decía Julio Verne, “la tierra no necesita nuevos continentes, si no nuevos hombres”.