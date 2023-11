¿Por qué todos los partidos se unen contra el PP?

Será pura racionalidad democrática porque se sumaron partidos de derechas como el PNV y Junts a los demás partidos del arco parlamentario contra el PP. Será porque desde hace décadas el PP desarrolló un plan para ocupar los principales órganos judiciales que al día de hoy cuenta con mayoría absoluta de jueces en los principales órganos judiciales, centrales territoriales, tal como se vino demostrando claramente estos días con pronunciamientos políticos de la mayoría de vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial como si fueran políticos en línea con la política del PP. Recordemos lo que dijo Cosido (PP) presumiendo de colocar a un juez afín en la presidencia de una sala del Supremo para controlar por atrás el procés catalán del uno de octubre. Claro, que ahora se extrañan que Sánchez acepte ser presidente propuesto por la mayoría absoluta del soberano Parlamento y acepte una amnistía para deshacer el desaguisado creado por incapacidad política por un mal gobierno que no dialogó, ni controló y tardó en aplicar el art. 155 que asegura la unidad de España. Si el PP no recurriera al Constitucional el estatuto de Cataluña aprobado allí, y en el Parlamento español, y después del “cepillado” que dijo Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, cosa que ahora olvida, no habría la revuelta en Cataluña. No se cansan de acusar al gobierno que va contra la separación de poderes y el Estado de Derecho llevando la protesta al Parlamento de Estrasburgo como si ellos no fueran los culpables de cercenar la política, la justicia en beneficio propio, ocupando los órganos judiciales caducados y tráfico de influencias y ascensos inmerecidos de jueces fieles a sus postulados y personales tal como quedó demostrado con las declaraciones de Cosido. El PP desde hace décadas fue colocando jueces afines en los principales órganos judiciales a todos los niveles. Hoy cuentan con mayoría de jueces conservadores en los principales órganos judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, Supremo, y hasta hace poco en el Constitucional, y superiores territoriales, que ni cortos ni perezosos se pronunciaron en contra de la amnistía en línea con la derecha que se opone a todo lo que hace este gobierno, y la mayoría del legislativo en el soberano Parlamento donde pueden oponerse, y si es aprobada luego pueden recurrir ante el Constitucional.



Los jueces solo deben hablar con sentencias, que no es poco. También les sentó mal que Sánchez nombrase a Bolaños ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes acusándole, antes de empezar, de ir contra la separación de poderes, cosa que solo pueden creer los desinformados y alineados con fabricantes de la apocalipsis show propagandístico como si Bolaños tuviera tanto poder sabiendo que la justicia es independiente.



Se olvidan que cuando gobernó el PP, los ministros Acebes y Gallardón colocaron a la mayoría de jueces afines de los que hoy disfrutan en los principales órganos judiciales desde varias décadas para defender supuestamente sus corruptos . Que jueces se dedican a hacer política dese su cargo judicial, debiera de ser de juzgado de guardia. Esto si es vulnerar el Estado de Derecho que nuestra Constitución deja bien claro la separación de poderes. Así ocurre que “Los jueces amigos del PP, que ascienden por él y juzgan al PP”. Eso sí fomenta el separatismo con su agresiva política, sin diálogo y acusando a los demás de “romper España”.

El respeto al Estado de Derecho se demuestra andando. Así que cada mochuelo a su nido. La inmensa mayoría de jueces saben estar en su sitio, pero a los mediocres les falta ética profesional por eso aceptan los envites de políticos también sin ética política.