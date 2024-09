Así se despide el verano en O Piñeiriño

La fiesta fue total hoy en O Piñeiriño, que presume de ser “o mellor barrio do mundo”, con una despedida del verano en la que no faltó de nada. De la música se encargaron los dj Moe, Javi Torres y Borjamina, uno de los tres Mozos de Arousa. Hicieron bailar a los asistentes con un repertorio muy variado, en el que no faltó la música tradicional gallega y entre el público hubo quien incluso se atrevió con una muiñeira.

Dj

Además, el acto sirvió para un intercambio de libros de texto, gracias al servicio WallaPiñe que pone en marcha la Asociación de Veciños Breogán. Una forma de mostrar que todo, en comunidad, se vive mejor.