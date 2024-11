La Brigada de Obras del Ayuntamiento ribeirense realiza tareas de reparación y mantenimiento de las losas de vías peatonales

Operarios de la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Ribeira está acometen labores de mantenimiento, mejora y reparación de las losas de granito y piedras que se encuentran en mal estado, levantadas o sueltas en las zonas peatonales o con plataforma única de la localidad. Tal es así que el concejal delegado de dicha área municipal, Xabier Vidal, dijo que además de estar realizándose el pintado de las calzadas, "mentres o tempo o permita, tamén estamos a reparar as estradas peonís que precisan un mantemento das lousas de granito”.

Ahondando en esta cuestión, señaló que las localizaciones en las que trabajan los obreros municipales son la Avenida Rosalía de Castro, a la altura de la Praza do Concello, y en la Rúa de Lugo, y anunció que proseguirán por el Malecón, Rúa Manzanares, Carreira, Monte Vixán, Rúa Doutor Torres en Palmeira y Rúa Romero Ortiz "que conta cunha partida específica coa entrada en vigor do orzamento para retirar as pedras e facer os cortes de cemento moldeado”. Desde el Ejecutivo local que con todas estas actuaciones en ejecución y las proyectadas "preténdese mellorar os espazos públicos e atender as prioridades que demanda a poboación".