Fajardo pide explicaciones por el pago de 2.500 euros a la empresa suministradora de las bicis de VaiBike

El grupo municipal de Esquerda Unida pregunta al gobierno local por unos pagos realizados a la empresa que suministró las estaciones y bicicletas de VaiBike. Señala el portavoz, Juan Fajardo, que el servicio “ven funcionando de forma moi defectuosa”, con estaciones que no están operativas o vehículos “sen reparar”, así como una APP “inoperativa”.



Por ello, Fajardo califica el pago de 2.500 euros a la empresa para reposición de varios elementos averiados una muestra de la “política de permisibilidade absoluta deste goberno”. Señala que la decisión “incumpre a normativa legal vixente na UE e no estado español”, en materia de defensa del consumidor que “ofrece unha garantía legal de tres anos en todos os produtos mercados desde 2022”.

Por ello, EU se dirigirá al gobierno local para pedir explicaciones y pedir que se reponga "o inxustamente pagado por parte do Concello á concesionaria". Fajardo denuncia la "incapacidade do goberno local para defender os intereses de Vilagarcía perante as empresas, xa sexan as do parking de Xoán XXIII, que piden millóns de euros de indemnizacións, ou pequenas contratas como o VaiBike".