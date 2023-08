Luz verde al preacuerdo para evitar la huelga de la basura

La plantilla del servicio de limpieza y recogida de basura da luz verde al preacuerdo que permite evitar la huelga durante las fiestas de San Roque, y en un momento en el que la población se dispara en Vilagarcía.

Los representantes de los trabajadores arrancaron, tras tensas negociaciones, una serie de compromisos económicos y sociales a Urbaser. Pasan, en primer lugar, por una paga no consolidable de 1.300 euros para este año. En 2024, habrá una revisión del 1,5 por ciento.



Para 2025, cuando se revisa el contrato, hay un compromiso para que se abone el 20 por ciento de dicho incremento a los salarios de los trabajadores, que calculan que será sobre el 2,5 por ciento, según explica Feliciano Suárez, del comité.

En el ámbito de la conciliación, se consiguió una libranza de un fin de semana completo al mes, ya que hasta ahora solo había cuatro domingos. “Abrimos o melón”, explica Suárez, que hace hincapié en que las negociaciones continuarán para tratar de mejorar y “pelexar por algo máis”.



Las negociaciones comenzaron ayer a las cinco de la tarde, prolongándose hasta la noche. Se retomaron esta mañana, cuando al fin lograron llegar a un preacuerdo.

Agradecimiento del sector servicios

El alcalde, Alberto Varela, mostró su satisfacción por el resultado de las reuniones. “Sería unha pésima noticia unha convocatoria dunha folga”, dijo el regidor, que destacó que tras una negociación maratoniana le comunicaron el preacuerdo, finalmente ratificado por la asamblea de trabajadores que se celebró a las cinco de la tarde y en la que fue una amplia mayoría la que votó a favor.

Alberto varela preacuerdo web





Varela destacó el “papel activo” con “moitas xestións, non soamente as públicas, senón que foron moitas máis as privadas” para mediar entre empresa y trabajadores. El alcalde considera que se trata de un preacuerdo en el que ambas partes, patronal y social, “se moveron”, es decir, hicieron concesiones, ya que cree, “desde a miña experiencia”, que es la forma de llegar a acuerdos.



Los que se mostraron también contentos por el acuerdo fueron los comerciantes, hosteleros y placeros, que enviaron un comunicado de apoyo a los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basura, “en su lucha por conseguir unas mejores condiciones salariales y un nuevo convenio colectivo”. Asimismo, mostraron su agradecimiento a ambas partes, empresa y comité, por el preacuerdo.



En un comunicado conjunto, Zona Aberta, Ahituvi y Placeiros destacan el esfuerzo de los trabajadores y su decisión de suspender la huelga en una semana de fiestas que “disfrutamos tanto las personas de Vilagarcía como el turismo que nos visita, especialmente en agosto y San Roque”, ya que, en el caso contrario, “se vería seriamente comprometida la imagen de nuestro pueblo, la salubridad, en perjuicio de todos los habitantes”, así como las pérdidas económicas que tendrían en sus sectores.