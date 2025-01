El nuevo Xantar da Memoria de Vilagarcía conmemora la muerte de Franco frente al "franquismo que sigue vivo"

Iniciativa pola Memoria de Vilagarcía organiza un nuevo Xantar, en este caso en el marco de la Conmemoración, a nivel estatal, del cincuenta aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, pero también para recordar que aquello no puso fin al régimen y para luchar contra el franquismo que sigue vivo. "No país do lado, en Portugal, fíxose unha depuración dos cargos policiais. Aquí se condecorou a torturadores", explicó Dolores Miramontes, que incidió en que durante la transición muchas cuestiones se convirtieron en "tabú" y que "os fillos do franquismo seguen a ter o poder e o diñeiro, que é o que move o mundo".

Frente a ese relato de "transición modélica" y de élites también cargó Xosé Castro Ratón, que puso el foco en la importancia de las luchas vecinales, estudiantiles y obreras, como la de Ferrol y Vigo de 1972, así como en el papel posterior de las asocaiciones de la memoria. "Temos que aproveitar esta efeméride desde un punto de vista ideolóxico", apuntó el miembro de Iniciativa, que incidió en que "en 1975 morreu Franco, pero non o Franquismo" y en que la Transición "deixou moitas cousas sen depurar".

Además, Miramontes destacó la importancia de que el relato llegue a los colegios y a los currículums académicos, "porque o que non se coñece pode repetirse". "Franco morreu matando", apuntó Ratón, que recordó que entre los cinco últimos fusilados del Franquismo se encontraban los gallegos Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo. "Hai que recordar o clamor internacional, con manifestacións en toda Europa, queima de embaixadas, os poscionamentos de Olof Palme ou do Papa Pablo VII", destacó Margarita Teijeiro.

A día de hoy, a Iniciativa le preocupan mensajes como los de Vox, con rápida difusión en las redes sociales, consumidas principalmente por jóvenes, "que non saben o que pasou, porque non se fala". La asociación realiza un intenso trabajo de dignificación de los espacios del terror, con colocación de roteiros en zonas donde se llevaron a cabo fusilamientos por parte de las fuerzas fascistas que se levantaron contra la República. Ya hay cuatro paneles en Loenzo, Carril (delante de la vieja estación de tren), el Cementerio General y Os Martices (al inicio de la PO-305 desde Vilagarcía, delante de la fábrica Larsa). La intención es colocar un quinto en Lobeira.

Además, con motivo del cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco, Iniciativa prepara una serie de actos. El primero será en el Churrasco de Rubiáns, un Xantar da Memoria que se llevará a cabo el sábado 15 de febrero, a partir de las dos de la tarde y con un precio de veinte euros, con el que se colaborará para la colocación de más roteiros. El número de cuenta para anotarse es el ES66 2080 5067 1230 4005 5812, en Abanca. Para más información, se puede llamar al 986186893.