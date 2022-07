El PAC de Monte da Vila se queda sin médico durante la tarde y la noche del viernes

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Monte da Vila volvió a quedarse sin médico durante la tarde y la noche del viernes, según informó el alcalde de O Grove, Jose Antonio Cacabelos. La noticia fue trasladada por el gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés a través de una llamada telefónica a primera hora de la tarde de ayer.



Se trata de la segunda vez que se da esta situación en la última semana y la primera desde que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se comprometiera en una reunión con los alcaldes de O Salnés a garantizar la presencia de al menos un médico en cada PAC.



De esta manera, Cacabelos ha lamentado que “imos ser a única vila de O Salnés que non vai ter médico”. El regidor ha criticado que “temos reunións nas que nos prometen moitas cousas e medidas a tomar, pero o resultado sempre é o mesmo: O Grove sae perdendo e non temos absolutamente nada”. Por ello, ha añadido que “chega un momento no que isto xa non hai por onde collelo”.



La falta de personal sanitario en los centros de salud de la comarca y del municipio meco ha sido una constante desde el inicio del verano. La situación motivó la elaboración de un manifiesto conjunto de todos los partidos representados en la Corporación municipal en el que declararon el “risco sanitario” y demandaron a la Xunta medidas urgentes para mejorar el servicio.



Además, el BNG convocó dos movilizaciones de protesta durante este mes, a las que asistieron cientos de personas. Esta misma semana era Esquerda Unida quien denunciaba en las redes sociales la ausencia de pediatra en el centro de salud.